Doğum gününde katledilen Şule Çet, mezarı başında anıldı: 'Unutmayacağız, unutturmayacağız'

2018 yılında Ankara’da canice katledilen üniversite öğrencisi Şule Çet, ölüm yıldönümünde memleketi Giresun’daki mezarı başında anıldı. CHP Giresun Kadın Kolları üyeleri tarafından düzenlenen anmada, dualar okundu; adalet mücadelesi vurgulandı.

Anmaya CHP Giresun Kadın Kolları üyelerinin yanı sıra, Şule Çet’in amcası Erol Çet ile Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akten de katıldı.

CHP Giresun İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hotmanoğlu Ejderoğlu, 2018 yılında canice katledilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölüm yıldönümünde, Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Çamlıca Köyü’nde bulunan mezarı başında yaptığı açıklamada, Türkiye’de kadın cinayetlerinin geldiği boyuta ve adalet sisteminin yetersizliğine dikkat çekti.

Ejderoğlu, “Bugün burada, henüz 23 yaşında bir üniversite öğrencisiyken hayattan koparılan Şule Çet’in mezarı başındayız. Şule, yalnızca bir isim değil; kendi emeğiyle hayatını kurmak isteyen, hayal kuran, yaşamak isteyen milyonlarca kadından biriydi. Onun hikâyesi, bu ülkede kadın olmanın nasıl bir bedeli olduğunu gösteriyor” dedi.

Şule Çet’in öldürülmesi kadar, ardından yürütülen adalet sürecinin de toplum vicdanında derin yaralar açtığını söyleyen Ejderoğlu, “Delillerin karartıldığı, tanıkların susturulduğu, failin ilk etapta korunmak istendiği bir yargı sürecine tanık olduk. Ama kadınların yükselen sesi bu çürümüş düzene geri adım attırdı. Bu dava, kadınların susmayan mücadelesi sayesinde kamuoyunun gündeminde kaldı ve nihayetinde bir karar çıktı. Ancak biz biliyoruz ki, adalet sadece mahkeme salonlarında değil, sokakta, meydanlarda, hayatın her alanında sağlanmalıdır,” ifadelerini kullandı.

"FAİLLER CEZASIZ KALMASIN"

"Kadın cinayetlerinin durmaksızın arttığı bir ülkede yaşıyoruz" diyen Ejderoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bizler artık adaleti aramak istemiyoruz, bizler adaletin olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Kadınlar öldürülmesin, öldürüldüğünde failler cezasız kalmasın, kadınlar korunabilsin diye mücadele ediyoruz. Şule Çet için adalet istemek, tüm kadınlar için yaşam hakkı istemektir.”

Ejderoğlu, 29 Mayıs’ın Şule Çet’in hem doğum günü hem de öldürüldüğü gün olduğunu hatırlatarak sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Şule’nin düşlerini yere düşürenleri unutmadık. Onun adı, bizim mücadelemizdir. Kardeşimiz, arkadaşımız Şule’nin anısını yaşatmaya, adalet sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Sessiz kalmayacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız.”