Doğum izninde işten atılan kadın işçi Bakan Göktaş’a seslendi: Hani ‘aile’ yılıydı!

Petrol-İş Gebze Şubesinin örgütlü olduğu Plascam fabrikasında çalışan kadın işçi Hasret Kanat, doğum iznininde işten çıkarıldı. Dört yıldır aynı işyerinde çalışan Kanat’ın işten atılması, “kriz ve üretimde daralma” gerekçesiyle sürdürülen toplu işten çıkarmaların kadın işçiler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.

Kanat’ın işten çıkarılmasına karşı fabrika önünde yapılan basın açıklamasında, patronun açıklamayı engellemeye yönelik tutumu dikkat çekti. Açıklama öncesinde işçilerin servislerinin arka kapıya yönlendirildiği, yürüyüş sırasında “Yaşasın dayanışma”, “Krizin yükü patronlara” ve “İşten atmalar yasaklansın” sloganlarının atıldığı belirtildi. Açıklama sırasında ise içeriden duyulmaması için “iş güvenliği” gerekçesiyle sürekli anons yapıldığı, vardiya çıkışındaki işçilerin farklı kapılardan çıkarılarak Kanat ile buluşmalarının engellendiği aktarıldı.

“KADIN İŞÇİLERİ KORUYACAK GÜVENCE İSTİYORUZ”

Fabrika önünde konuşan Hasret Kanat, Plascam’da yüzlerce işçinin işten çıkarıldığını, bu süreçte kadın işçilerin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Her krizde olduğu gibi yine ilk gözden çıkarılanlar kadın işçiler oluyor” dedi. Kadın emeğinin hâlâ ikincil görüldüğünü vurgulayan Kanat, kadınların çalışmasının “ev ekonomisine katkı” olarak tanımlanmasının iş güvencesizliği derinleştirdiğini ifade etti.

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan koruyucu maddelerin fiilen uygulanmadığını dile getiren Kanat, patronların bu maddelere uymadığında herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını söyledi. “Bu keyfiliğe son verilmeli. İşçileri, özellikle kadın işçileri koruyacak gerçek bir iş güvencesi istiyoruz” diye konuştu.

“AİLE YILI” ELEŞTİRİSİ

Krizin faturasının yalnızca işten çıkarmalarla değil, kazanılmış haklara yönelik saldırılarla da kesildiğini belirten Kanat, doğum izni, süt izni ve kreş hakkının patronlar tarafından birer “maliyet kalemi” olarak görüldüğünü ifade etti. Doğum izninde işten çıkarılan ya da hamile olduğu için işten atılan kadınların bulunduğunu aktaran Kanat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a da seslendi.

Bakanlığın doğum izninin artırılmasına yönelik açıklamalarını hatırlatan Kanat, “Benim gibi doğum iznini kullanıp işbaşı yapmaya hazırlanan ama işten çıkarılan kadın işçiler için de bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu. 2025 yılının “aile yılı” ilan edilmesini de eleştiren Kanat, iş güvencesi sağlanmadan bu tür düzenlemelerin anlam taşımadığını söyledi. Kanat, “Her davranışınızla patronların kadın işçilerin haklarını gasbetmesinin yolunu açıyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“AYLARDIR İZİNDEYDİM, PERFORMANSTAN MI ATTILAR?”

Haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarıldığını vurgulayan Kanat, yalnızca kendisi için değil Plascam’dan çıkarılan 94 işçi ve işten atılan temsilciler için de mücadele ettiğini belirtti. “Aylardır doğum iznindeydim. Herhalde beni performanstan işten atmış olamazlar” diyen Kanat, kendisiyle birlikte yaklaşık 40 kadın işçinin daha işten çıkarıldığını söyledi.

İnsan kaynaklarının “erkek işçilerin daha fazla işten çıkarıldığı” yönündeki savunmasını da eleştiren Kanat, işten çıkarmaların cinsiyet üzerinden meşrulaştırılamayacağını ifade etti. İşçilerin “kullanılıp atılacak makine parçaları” olmadığını belirten Kanat, kadın işçilerin kazanılmış haklarına açık bir saldırı olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda sendikal ve örgütlü mücadelenin önemine dikkat çeken Kanat, işten atmaların yasaklanmasını ve toplu sözleşmelerde işverenin keyfi uygulamalarını engelleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti. Özellikle kadın işçilerin hedef alındığı bu süreçte işçi kadınlara mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.