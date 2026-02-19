Doktor çiftin feci ölümü davasında karar: Düğün salonu işletmecisine 8 yıl hapis!

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun bahçe giriş kapısında devrilen dekoratif kemerin altında kalan Doktor Mehmet Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı'nın (35) ölümüne ilişkin görülen tutuklu sanık İsmet Ceylan (30), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 25 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu, velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı. Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Çiftin yanındaki kızı, olaydan yara almadan kurtuldu. Baltacı çifti, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı, kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da yaşamını yitirdi. Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. (57), olay günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs 2025'te adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan tutuklanırken, annesi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından işletmeci Ceylan ve babası G.C. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüphelilerden anne N.C. hakkında takipsizlik kararı verildi. Sanıklar Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Geçen duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada, tutuklu sanık Ceylan hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası, G.C. hakkında beraat talep edildi.

BABA BERAAT ETTİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanıkların yanı sıra avukatlar ve tarafların aileleri katıldı. Esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. İsmet Ceylan ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanık G.C. beraat etti.