Doktorlara ait olduğu iddia edilen grupta kadın hastalara yönelik çirkin ifadeler ortaya çıktı: Hastanede mesaj skandalı

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki doktorlara ait olduğu iddia edilen, kadın hastalara yönelik cinsel içerikli, cinsiyetçi, aşağılayıcı ifadelerin olduğu WhatsApp yazışmalarına kamuoyunu ayağa kaldırdı. Selçuk Üniversitesi soruşturma başlatıldığını, iddiaya konu personellerinse görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) konunun takipçisi olduklarını duyurdu.

TTB Merkez Konsey 2. Başkanı Dr. Pınar Saip, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

“Hekimliğe yakışmayan etik dışı davranış” diyen Saip, “Bizim de Türk Tabipleri Birliği olarak bu konu hakkında resen soruşturma başlatma hakkımız doğuyor. Bu onur kırıcı davranışları da soruşturup gerçekten böyle bir durum varsa gerekli etik cezayı veririz” dedi. Saip, “Bu ahlaki çöküntü tüm kurumlarda maalesef oluyor. Birtakım hekimlik değerlerini, sistemlerin bozulmuş olması, piyasalaşmış bir sağlık sistemi maalesef yok ediyor. Ülkedeki ahlaki çöküntü, adalet kavramının kaybolması bütün kurumlara yansıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Biz başka bir sağlık sistemi mümkün diyoruz” diyen Saip, “Piyasanın elinin sağlık sisteminden çekildiği, kamunun daha güçlendirilerek gerçekten hastalara yeterli zamanın ayrıldığı, sistemin düzgün işlediği, bir takım taşeronlara verilmediği, halk yararına bir sisteme ihtiyacımız var. Burada da para ilişkilerinin mümkün olduğunca sağlık sisteminin içinden çıkarılması lazım. Ahlaki yozlaşmaya da yol açan. O yüzden biz performans sisteminin kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Nükleer Tıp Merkezi’nde teknisyenlerin hastalara aşırı doz radyoaktif madde verdiği öne sürülürken, yine Muğla’da bir doktorun ilişki teklifini reddeden teknikeri tehdit ve taciz ettiği iddia edilmişti.

'CERRAH, KUYUMCU İBANINA PARA İSTEDİ'

Diyarbakır’da, aşırı kilo kaybı sonrası vücudunda oluşan sarkıkları gidermek için Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Berivan Önder (33), 27 Mart’ta genel cerrah Prof. Dr. Burak Veli Ülger tarafından ameliyata alındı. Önder, beş gün sonra korsesini çıkardığında silikonların yanlış yerleştirildiğini, ciddi sağlık sorunların baş gösterdiğini ileri sürdü.

Ülger’in kendisinden 90 bin TL talep ettiğini iddia eden Önder savcılığa suç duyurusunda bulundu. Önder, “IBAN yoluyla atacağımı söyledi. IBAN’da bir kuyumcu adına. 90 bin TL’yi o kuyumcuya attım. Açıklama kısmına ‘altın alımı diye yazacaksınız’ dedi. Hastane yönetimine şikâyette bulundum. Soruşturma başlattıklarını, süreci bekleyeceklerini söylediler” dedi.