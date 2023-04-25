Doktorlara 'varsın gitsin' diyen Erdoğan: Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz

Yayınlanma: 25.04.2023 - 22:25

Güncelleme: 25.04.2023 - 22:25

Özellikle pandemi döneminde ağır koşullar altında çalışmak zorunda kalan ve şartları iyileşmediği için yurt dışına gitmek zorunda kalan ya da özel sektöre geçen hekimler için "Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Videolu paylaşımında, 2018'de hayata geçirilen 'Eve Dönüş Projeleri' kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanının geri kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, "Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Saray'da kadın muhtarla buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında doktorları hedef almıştı. "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" diyen Erdoğan şu sözleri kullamıştı:

"En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz."

ERDOĞAN'IN İFADELERİNE TEPKİ

Erdoğan'ın sözlerine, başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere birçok hekim, siyasetçi ve ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki göstermişti. #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yükselmişti.