Doktorun aracı ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 1’i doktor 7 yaralı

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolu Nakkaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneye giden doktor Abdulkadir B. (37) yönetimindeki 68 FK 801 plakalı otomobil ile Ortaköy yolundaki kazadan 2 yaralı ve çocuklarını alan Behzat K. (57) idaresindeki 68 ARR 071 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki araziye savruldu. Kazada ambulans sürücüsü Behzat K., sağlık personeli Müjde C. (28) ile Aliye K. (36) Ortaköy yolundaki kazada yaralanan Yusuf Ali G. (35) ile Hakan G.’nin (37) çocukları H.M.G. (8) ile otomobil sürücüsü doktor Abdulkadir B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.