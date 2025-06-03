Dokuz Eylül Üniversitesi’nde akraba kayırmacası: Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’dan kuzenine müdürlük kıyağı!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, son zamanlarda torpil iddialarıyla çalkalanıyor. Gazetemiz Cumhuriyet, söz konusu torpil ve kayırma iddialarının peşine düştü. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın, kuzeni Rıfkı Yılmaz’ı üniversiteye Kantin ve Kafeterya İşletme Müdürü olarak atadığı ortaya çıktı.

AKRABALIK BAĞINI DERNEK ELE VERDİ

Üniversitede öğrenciler ve personel tarafından bir süredir tartışılan iddia, iki ismin de soyisim ve memleket bağının olmasından doğdu. Rize Bayramdere doğumlu olan ikilinin akrabalık bağını, Yetimoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ele verdi. Dernek, yalnızca akrabalardan oluştu. Geniş bir aileye sahip olan Yılmazlar, birbirlerine destek olmak amacıyla dernek kurdu. Derneğin başkanlık görevini, Rize Kalkandere Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Yılmaz yürütüyor.

Derneğe ilişkin yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına göre Rıfkı Yılmaz, 2018 yılında dernekte yönetim kurulu üyesi görevini üstlendi. Yılmaz’ın söz konusu görevine devam edip etmediğine ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmazken derneğin sosyal medya hesabından 26 Temmuz 2024’te yapılan bir paylaşımla Rıfkı Yılmaz ile Rektör Bayram Yılmaz arasındaki akrabalık bağı ortaya çıktı.

Paylaşımda, “Yetimoğlu ailesinin kıymetli değeri, akrabamız Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Rektörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.