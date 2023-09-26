Dokuz Eylül Üniversitesin'den yemeklere zam: Derslere aç giren öğrenciler olacak!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 13:01

Güncelleme: 26.09.2023 - 13:14

İzmir’de Ege Üniversitesi’nde yemek fiyatlarına yüzde 200’ün üzerinde yapılan zammın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi de zam yaptı. Öğrencilere uygulanan ve 5,80 TL olan günlük yemek ücretleri 17,5 TL oldu.

Yükseköğretim Kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala üniversitelerin yemekhanelerinden zam haberleri arka arka gelmeye başladı. Ege Üniversitesi’nde 6,5 TL olan yemek ücretlerinin 20 TL ye çıkartılmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi yöentimi de geçen yıl günlük 5,80 TL olan öğrenci yemeklerinin fiyatını yüzde 193 oranında zam yapılarak 17,5 liraya yükseltti.

"BARINMA SORUNU BİTMEDEN YEMEK ZAMLARI!"

Zamların geri alınmasını talep eden Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Ümit Akıncı, “Hükümetin enflasyonla mücadele programlarını ard arda açıklarken ve TÜİK'in enflasyonu düşük tutma çabası devam ederken gelen zam haberleri tam tersi yönde. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm üniversite emekçileri, kamusal kaynaklardan karşılanması gereken yemek hizmetine ulaşmakta gün geçtikçe daha da zorlanıyor. Geçtiğimiz günlerde öğrencilerin barınma sorunu gündemimizdeyken bugün yemek zamları gündemimizin merkezine oturdu. Görünen o ki, krize dönen barınma sorunu nedeniyle kayıt yaptıramayan ya da kayıt yenileyemeyen öğrencilere derslere aç giren öğrenciler de eklenecek. Üniverstelerde yemek hizmeti kamusal kaynaklarca finanse edilmesi gereken hizmetlerin başında gelmektedir. Özellikle barınmanın ulaşımın gün geçtikçe daha da ulaşılamaz olduğu başta öğrenci kesimi için, "enflasyonla mücadele" adına konuşmalar yapmak yerine gerçek politikalar üretip bu hizmetlerin her kesim için adil ve ulaşılabilir olmasını sağlayacak politikalar gecikmeksizin hayata geçirilmelidir. Özel bütçeli kurumlar olan üniversiteler, kendilerine tahsis edilen bütçeleri sayıştay raporlarına konu olacak şekilde değil, yemek hizmetine, öğretim hizmetine, barınma hizmetine yani asli olarak yürütmekle yükümlü oldukları faaliyetlere ayırmalıdır. Ege Üniversitesi yönetiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimine de çağrımızdır: yapılan yemek zamları geri alınmalı, üniversitenin tüm bileşenleri, ulaşılabilir ve nitelikli yemek hizmetine kavuşturulmalıdır" diye konuştu.