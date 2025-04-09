Dokuz Eylül’de sağlık işçileri haklarını arıyor

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık işçileri, ocak ayında başlayan ve 1245 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, 9. toplantının ardından yaşanan anlaşmazlıklar sonrası harekete geçti.

İşçiler, ekonomik koşulların yetersizliği ve hastane yönetiminin taleplerine kayıtsız kalışını düzenledikleri eylemle dile getirdi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Özgür Arslan dün hastane önünde yapılan eyleme ilişkin. “Mücadeleye devam edeceğiz. Bu süreci sonuna kadar sürdüreceğiz” diyerek işçilerin daha iyi çalışma koşulları için çabalamaya kararlı olduklarını ifade etti. Arslan, hastane yönetiminin, kazanılmış haklardan taviz isteyen tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek “Hastane yönetimi, görev tanımları, terfi komisyonu, refakat izni gibi kazanılmış TİS maddelerine aykırı olarak işçiyi her alanda çalıştırma anlayışında ısrarcı. Son toplantıda sululan 5.79 oranındaki zam önerisi işçi sınıfının yok sayıyor”dedi. Eyleme Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy da katıldı.