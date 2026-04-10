Dokuz işçinin yaşamını yitirdiği İliç’te altın üretimi yeniden başlıyor

Kanadalı SSR Madencilik, Anagold Madencilik adıyla işlettiği Çöpler Altın Madeni’ndeki yüzde 80 hissesini 1,5 milyar dolara Cengiz Holding’e sattı. Kalan yüzde 20’lik pay ise Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik’in kontrolünde bulunuyor.

İliç’te 13 Şubat 2024’te meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği katliamın ardından altın üretimi durdurulmuştu. Cengiz Holding’in madeni devralmasının ardından üretimi yeniden başlatmak üzere çalışmalara başlandığı belirtiliyor.

Madencilik sektörü temsilcileri, SSR Madencilik’in 2014 yılında aldığı bir ÇED raporunun bulunduğunu belirterek, “İlgili makamlar bu ÇED doğrultusunda ‘yola devam’ kararı verirse altın üretimi yeniden başlatılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Sektör temsilcileri, bu durumda üretimin birkaç ay içinde yeniden başlayabileceğini ifade ederek, “Beklenti en geç yılın ikinci yarısının başı, yani temmuz ayı. Ancak süreç hızlanırsa mayıs ya da haziran ayında da üretime geçilebilir” dedi.

CENGİZ-ÇALIK ORTAKLIĞI

Sektörde, Anagold’daki ortaklık yapısının devam edip etmeyeceği de yakından izleniyor. Temsilciler, Anagold’da Cengiz Holding’in yüzde 80, Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik’in ise yüzde 20 payı bulunduğunu hatırlatarak, “Zaman içinde Lidya Madencilik bu hissesini devredebilir. Bu ihtimal masada” değerlendirmesini yaptı.

SSR Madencilik’in Artvin’deki altın üretim projesini yürüten Hod Madencilik’te de payı bulunduğunu belirten sektör kaynakları, “SSR Madencilik’in buradaki hissesini Çalık Holding’e satmak üzere görüşmeler yürüttüğü ve sürecin son aşamaya geldiği konuşuluyor” dedi.

CHP’Lİ YAVUZYILMAZ’DAN “DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞ” ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise satış sürecine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çöpler Altın Madeni’ndeki hisselerin “değerinin altında” Cengiz Holding’e devredildiğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, SSR Madencilik’in İliç’teki varlıklarının 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyar 688 milyon dolar değerinde olduğunu belirterek, altın fiyatlarındaki ve şirket hisselerindeki artışa rağmen satışın 1,5 milyar dolar üzerinden gerçekleştiğini savundu. Bu durumun “ciddi bir değer farkı” yarattığını ifade etti.

Yavuzyılmaz ayrıca, madenin ruhsat süresi, çevresel izinler ve üretim yöntemlerine ilişkin belirsizliklerin, şirket değişikliğiyle ortadan kaldırıldığını iddia ederek, sürecin “ticari değil, siyasi garantilerle şekillendiğini” söyledi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan İliç'teki maden faciası, 13 Şubat 2024 tarihinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana geldi.

Olay, maden sahasında istiflenen milyonlarca tonluk siyanürlü liç yığınının (pasasının) devasa bir heyelanla kayması sonucunda yaşandı.

Kayma sırasında 9 işçi tonlarca siyanürlü toprak altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmaları aylarca sürdü; ilk işçinin naaşına 53 gün sonra, son işçiye ise ancak 116 gün sonra (Haziran 2024) ulaşılmıştı.

Faciaya ilişkin açılan ve 43 sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi. Sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

TMMOB gibi kuruluşların maden ruhsatlarının iptali için açtığı davalar sürüyor. Son olarak istinaf mahkemesi, daha önce reddedilen bir davanın yeniden görülmesine karar verdi.