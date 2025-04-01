Dolandırıcıların tuzağına düştü! 70 bin TL kaptırdı, aylar sonra geri aldı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:56

Güncelleme: 01.04.2025 - 10:56

Isparta'da yaşayan 73 yaşındaki emekli Malik Şereflişan, kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısına 70 bin lirasını kaptırdı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonucunda İzmir'de yakalanan dolandırıcının tutuklandığı ve paranın sahibine iade edildiği öğrenildi.

"SENİN HESABINDAN PARA ÇEKİLİYOR" DİYEREK KANDIRDILAR

Sereflişan'ı özel bir numaradan arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin çalındığını ve hesabından para çekildiğini söyledi. Bankacılık işlemleri konusunda yönlendirilen Şereflişan, dolandırıcının talimatlarına uyarak 70 bin lirasını kaptırdı.

Dolandırıldığını fark eden Şereflişan, Isparta Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şubesi’ne giderek şikâyette bulundu.

Emniyet ekipleri, uzun süren takip sonucunda dolandırıcının izini İzmir'de buldu ve düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen 70 bin lira da Malik Şereflişan'a iade edildi.

Parasını geri alan Şereflişan, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Telefonu açtığımda kendisini polis olarak tanıttı. Hesabımdan para çekildiğini ve bunu engellemek için bir işlem yapmam gerektiğini söyledi. Dediklerini yaptım ve 70 bin liramı çaldılar. Eşim fark edip 'Dolandırıyorlar' diye uyardı ama iş işten geçmişti. Çok üzülmüştüm ama polislerimiz sağ olsun, dolandırıcıyı bulup paramı kurtardılar."