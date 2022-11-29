Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu: 3 sektörde de aynı yolu deniyorlar!

29 Kasım 2022 Salı, 10:05

Online alışverişin hızla arttığı günümüzde kötü niyetli kişilerin tüketicileri dolandırma yöntemleri de değişti. Dolandırıcıların son zamanda sıklıkla kullandıkları yöntemse popüler markaların sitelerini birebir kopyalayarak tüketicileri tuzağa düşürmek oldu.

Tanınan siteleri taklit eden dolandırıcıların oluşturduğu sahte sitelere giren tüketiciler hem maddi kayıpla karşı karşıya kalıyor hem de kişisel bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.

3 AYRI SEKTÖRDE AYNI YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

Çözüm platformu Şikayetvar, platform üzerinden 3 ayrı sektörde aynı yöntemi kullanan dolandırıcıların şikayet edildiği başlıkları açıkladı.

“Araç Kiralama Markaları Adıyla Dolandırıcılık, Bahis Siteleri Adıyla Dolandırıcılık, E-ticaret Marka Taklidiyle Dolandırıcılık” başlıklarında kullanıcılar yaşadıkları deneyimi dile getirerek diğer kullanıcıları da uyarıyor.

Şikayetvar’da yer alan “Araç kiralama Markaları Adıyla Dolandırıcılık” başlığında yer alan bazı şikayetler ise şöyle oldu:

“SİTEMİZİ KOPYALAMIŞLAR. YAPACAK BİR ŞEY YOK”

“Bilinen araç kiralama markasından internet üzerinden araç kiralamak istedim. Site dahi orijinal gibiydi. Bankaya 8000 TL havale gönderdim. Ama yanıltıldım. Taklit edilen firmayı aradığım zaman “Sitemizi kopyalamışlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok” diyorlar. Demek ki sizin sitede çok büyük güvenlik sorunu var.”

“‘SİTE BİZE AİT DEĞİL’ DENDİ”

“Oğlum araç kiralamış ama kiraladığı firma yanıltmış. Araç kiralama firmasını aradığında bize ait değil demişler. Firma adı doğru, nasıl böyle bir şey olabiliyor? Bu konuda yardım istiyorum. Sonuçta alınan para miktarı çok yüksek gerçekten.”

“10 BİN TL DOLANDIRILDIK”

“Taklit edilen bir araç kiralama sitesi bizden 10 bin TL ücret aldı. Araç kiralamayı iptal ettirmek istediğimizde şirketin hiçbir numarasına ulaşamadık. Gerçek olmayan web sitesi kurup yanıltıldık. Hiçbir muhatap bulamıyoruz. Orijinal sitenin sonu com.tr ile bitiyor ama bu gerçek değil hesap direkt kendi ismiyle web sitesi kurmuş.”

“BİRİ BU DURUMA DUR DEMEYECEK Mİ?”

“Araç kiralamak için internetten geziyordum ve kendini bilinen bir araç kiralama markası olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldım. Kimsenin canı yanmasın o yüzden bütün detaylarıyla burada ifşa ediyorum insanlar kolay para kazanmıyor. Resmen rezalet. İlgili firmaya bilgi verdim bu konu hakkında ama herkes kiralamadan önce araştırsın Allah'tan erken fark ettim. 2000 TL’ye mal oldu. İnternette site açıp kapatıyorlar her dakika… Biri de bu duruma dur demeyecek mi?”

“12.600 TL ÖDEDİM, 10 BİN TL DAHA İSTENİNCE DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM”

“11/11/22 tarihinde bilinen araç kiralama firması zannederek günlük 400 TL'den olmak üzere 4 günlük araç kiraladım. 1600 TL tutan ödememi 2600 TL olarak ödememi söylediler, vermiş oldukları hesap numarasına 2600 TL gönderdim. Onu bloke etmek için hesaba 10 bin TL daha gönderilmesi söylendi. Bu miktarlar dolandırıcılara ödenmiş oldu. Daha sonra bir 10 bin daha istediklerinde bu firmanın yanıltıcı olduğunu anladık. Gerekli yerlere firma hakkında şikayetlerimizi ilettik. Firmanın müşteri hizmetlerine de ulaşamadık. Mağduriyetimizi savcılığa vererek gidereceğiz.”

Şikayetvar’da yer alan “Bahis Siteleri Adıyla Dolandırıcılık” başlığında yer alan bazı şikayetler ise şöyle:

“5 BİN LİRAMI ALIP BANLADILAR”

“Bahis sitesine Twitter üzerinden verilen linkle giriş yaptım. 300 TL yatırdım. Limiti yanlış yatırmışsınız, limit 1000 TL dediler. 700 TL yatırırsanız hepsini iade edeceğiz dediler gönderdim. Olmaz bir anda 1000 TL yatırmanız gerekiyor dendi. Onu da gönderdim sonra iade alt limiti 5000 TL onu yollayın hemen 5 bin TL olarak iade edelim dediler. Onu da yolladım sonra beni banladılar şu an kimseye ulaşamıyorum. Bir de 20 yıllık siteyiz diyorlar. Bunlar son zamanlarını yaşıyor ne kurtarsak ne yanıltsak kar peşindeler benim 5 bin liram gitti.”

“PARA YATIRDIKÇA, PARA İSTİYORLAR, 8000 LİRAM GİTTİ”

“8000 liramı aldılar ve hesaba da yatırmadılar iade süreci dediler iade de etmediler tekrar tekrar para istiyorlar ve her yatırdığınızda tekrar istiyorlar. Hesaba yatırın diyorum yapamayız diyorlar iade edin diyorum paran gitti diyorlar. WhatsApp'tan ulaştım ve buldum fakat hepsi boş paranız gitti diyorlar.”

“İLGİLİ SİTEYE ULAŞINCA ‘GEÇMİŞ OLSUN’ DEDİLER”

“Gerçekten şok oldum… 10 yıldır oynadığım siteye her zamanki gibi Google üzerinden giriş yazıp ilk çıkana girdim 200 TL yatırım yaptım ama yatırım gerçekleşmedi canlı desteğe yazdığımda yatırımın gerçekleşmesi için 700 TL daha atmam gerektiğini söylediler, yanıltıldığımı anladım ve ilgili siteye ulaştım. Orada durumu anlattığımda geçmiş olsun diye cevap verdiler hangisi gerçek hangisi yanıltıcı belli değil.”

“Bahis sitesine ilk kez üye olup 200 TL yatırdım. Fakat 200 TL ile oyun oynatmadılar. 800 TL daha yatırmam gerektiğini söylediler. Israr edince hesabımı engellediler ve birçok şikayet okudum.”

“Paramı aldılar geri vermek için tekrar para istiyorlar...”

Şikayetvar’da yer alan “E-ticaret Marka Taklidiyle Dolandırıcılık” başlığında yer alan bazı şikayetler de şu şekilde:

“4800 TL DOLANDIRILDIM”

“Tanınan bir e-ticaret uzantısını birebir taklit eden kişiler tarafından dolandırıldım. 4800 TL paramı aldılar telefonlar açılmıyor WhatsApp’dan görüldü atılıyor. Taklit edilen siteyi aradım, sitenin sahte olduğunu söylediler.”

“Bilinen bir e-ticaret sitesi olduğunu düşündüğüm sitenin ürünlerini sipariş edip, %20 komisyon veriyoruz deyip, görev veren, görev yaptıkça, görev sayısı belli değil, görevler bitmeden anapara ve komisyon hesaba düşmüyormuş. Her sipariş sonrası şu kadar para alacaksınız deyip yanıltıyorlar 3. siparişi de tamamladım şimdi tamamlanmamış 1 siparişin var demeye başladılar. Yaptığım ödemelerin dekontları elimde duruyor ne olur borç alarak yaptım bu ödemeleri yardımcı olun.”

“KREDİ KARTIMDAN 11.95 TL YERİNE 1.095 TL LİRA ÇEKİLDİ”

“E-ticaret sitesinden araç hasar kaydı sorgulama adı altında işlemim sırasında kredi kartımdan 11.95 TL yerine 1.095 TL lira çekildi. İşlem "epos param" adı altında hesabımdan ödeme çekildi. Gerekli hukuki haklarımı kullanacağım mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.”

“TAKLİT EDİLEBİLMEK BU KADAR KOLAY OLMAMALI, 5 BİN TL HİÇ OLDU”