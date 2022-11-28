Tinder'da dolandırılan kadın uygulamayı yeniden kullanmaya başladı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 14:27

Cecilie 27 yaşındayken Tinder'da gerçek ismi Shimon Hayut olan Simon Leviev ile tanışmış ve kısa bir süre içinde ona aşık olmuştu.

Tanışıp bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra Leviev, çeşitli saldırganlar tarafından hedef alındığını ve saldırılara maruz kaldığını söylemiş ve ondan maddi destek istemeye başlamıştı.

Cecilie bu sürede Leviev'e yüz binlerce dolar verdiğini belirtmişti.

Cecilie, Leviev'in kandırdığı kadınlardan sadece bir tanesi.

Leviev ilk 2015'te Finlandiya'da iki kadını dolandırmakla suçlanmış ve daha sonra 2019 yılında Cecilie'in iddialarıyla ilgisi olmayan dört ayrı dolandırıcılık olayında suçlu bulunmuş ve 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Beş ay sonra serbest bırakılan Leviev, kendisine yöneltilen iddiaları reddediyor.

Olaydan beş yıl sonra Cecilie yeniden aşkı bulmak istediğini söylüyor ve benzer olayların yaşanmaması için kampanyalar yürütüyor.

Cecilie dahil birçok kadının hikayesini inceleyen Netflix yapımı Twinder Swindler adlı belgeselde yer alan ve a?rtık dünyanın birçok yerinde tanınan 33 yaşındaki Cecilie, özellikle polisin ve sağlık çalışanlarının bu konuda eğitilmesini talep ediyor.

DOLANDIRICILIK KARŞISINDA NELER YAPILMALI?

Bugünlerde ünlüleri ünlü olmayanlarla eşleştiren bir reality televizyon programına katılan Cecilie'nin dolandırıldıklarından şüphelenenler için bazı tavsiyeleri var.

Cecilie, bu yönde şüphesi olanların bir an önce polise gitmesini ve bankalarıyla irtibata geçmesini öneriyor.

Cecilie, "Sorun şu ki, dolandırıcılıkta kırmızı bayrakları fark etmiyorsunuz. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa aileniz ve arkadaşlarınızla da konuşun" diyor.

İsrail'de yaşayan Leviev ile tesadüfen Tel Aviv'de karşılaştığını anlatan Cecilie, "Ben ona baktım, o da bana baktı. Ona el salladım. Artık ondan korkmuyorum ama çok fazla insan korkuyor. O artık bana zarar veremez" diyor ve devam ediyor:

"Benim hedefim ünlü olmak değildi, onu hapse sokmak ve başka insanları korumaktı. Onu şimdi dışarıda görmek çok moral bozucu."