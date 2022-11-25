İzmir'de 'sosyal medyadan' dolandırıcılığa 3 gözaltı
İzmir'de, sosyal medya hesaplarından ürün dolandırıcılığı yapan ve 1250 kişiden 230 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’deki bazı şüphelilerin; sosyal medya üzerinden oluşturulan hesaplarda piyasa fiyatlarına göre daha uygun fiyatlı olarak terlik, panduf, bot, çocuk ayakkabısı, çocuk terliği, askeri malzeme türevi ürünlerin orijinal fotoğraflarını paylaşarak satış yapıldığını belirttikten sonra müşterilere internettekilerle ilgisi olmayan ucuz ve basit ürünler gönderdiğini tespit etti.
230 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ
Başlatılan soruşturmada şüphelilerin, dolandırıcılık yaptıktan sonra kendilerine ulaşılmaması için müşterilerin numaralarını engellediği, bu yöntemle 2021 yılının Eylül ayından bu yana 1250 kişiden 230 bin lira haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dolandırıcıların Ö.S.A. (30), N.E.Ç. (33), E.Y. (21) ve A.E. (30) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda Ö.S.A., N.E.Ç. ve E.Y. gözaltına alındı. Ekipler A.E.'yi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.
BİLGİSAYARINDA ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU
Öte yandan benzer suçlardan A.E.’nin 25, N.E.Ç.'nin 19, E.Y.’nin ise 1 aranma kaydı olduğu belirlendi. N.E.Ç.’nin bilgisayarında yapılan incelemede; uygunsuz çocuk fotoğrafı ve videolarına rastlanıldığı, konuyla ilgili adli işlemlerin başladığı öğrenildi.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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