Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Klonlanan numarayla...'

26 Temmuz 2022 Salı, 17:13

Kayseri’de yaşayan bir kişi, evine gelen tebligat ile neye uğradığını şaşırdı. 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında kamu davası açıldığını gören şahıs, konuyu avukatına bildirdi. Yapılan incelemede, şahsın numarasının klonlandığı ve numarası ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

"YASA DIŞI DİJİTAL UYGULAMALARDAN YÖNLENDİRME YAPARAK..."

Konuyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Avukat Pınar Çetinyürek, “Yargılama sırasında arayan numaranın müvekkile ait olsa dahi Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan gelen kayıtlarda arayan telefonun e-mail numarası ile müvekkilimizin telefon numarasının örtüşmediği olay zamanında müvekkilimizin aynı dakikalarda farklı görüşmelerinin olduğu ispatlanmıştır. Dolandırıcılar tarafından yasa dışı dijital uygulamalar üzerinden yapılan aramalar ile aranan telefonda farklı numaraların gözükmesi sağlanabilmektedir" dedi.

"BU DURUMU ORTAYA ÇIKARABİLİRLER"

"Özellikle yurt dışı üzerinden yapılan bu tarz sahte aramalar ile dolandırıcılar kimlik belgelerinin ortaya çıkmamasını sağlayabilmekte ve bu nedenle vatandaş üzerinden de haksız kazanç sağlamaktadırlar" diye konuşan Çetinyürek, şu ifadeleri kullandı:

"Dolandırıcılar tarafından yönlendirme yapılarak, müvekkile ait numaranın aranan telefon üzerinde gözükmesi sağlanmış ve bu şekilde mağdur şahsın kredi kartı bilgileri alınarak, haksız kazanç elde edilmiştir. Bu şekilde mağdur olan kişiler, telefonlarının e-maillerinin farklı olmasından ve olay esnasında farklı görüşmeler yapmışlarsa bu durumu ortaya çıkararak, haklılıklarını ortaya koyabilirler."

Avukat Çetinyürek, bu tarz olaylarla karşılaşan yurttaşların özellikle kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan kişilere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.