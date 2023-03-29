Dolandırıcıların yöntemi ifşa oldu: Sadece WhatsApp kullanarak...

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:54

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 17:54

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin 2,5 aylık teknik takibi sonucu yakayı ele veren 12 dolandırıcılık şüphelisinden 11’i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gerçek görünümlü sahte internet siteleri kurarak buradan çekilişle telefon kazanma kampanyası yapan, ağlarına takılan mağdurları da telefon, fatura, gümrük vergisi adı altında binlerce lira dolandıran zanlıların birbirleriyle hiç telefon görüşmesi yapmadığı ortaya çıktı.

YAZIŞARAK DOLANDIRMIŞLAR

Zonguldak merkezli Eskişehir, Kahramanmaraş, Osmaniye, İzmir illerinde yakalanan 11 kişilik şebekenin sadece bir mağdurdan 400 bin liraya yakın para aldığı ortaya çıktı. Dijital dokümanlarda yapılan incelemede şebekenin yalnızca WhatsApp üzerinden yazışarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Günlük yüklü miktarda hesap hareketleri gerçekleştiren şebekenin, mağdurların yatırdığı paraları anında farklı finans sistemlerine aktardığı ve güvenlik kamerası olmayan banka ATM’lerini tercih ederek buralardan çektiği tespit edildi.