Dolandırıcılık yaptı, AVM'de kıyafet alırken yakalandı!

16.09.2025 11:36:00
DHA
Adana'da telefonda kendisini 'Başkomiser Kadir' tanıtıp soruşturma bahanesiyle Yaşar Y.'nin altınlarını dolandıran Halil T., AVM'de kıyafet alışverişi yaparken; E.B. ise evinde yakalandı.

Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli Yaşar Y.'yi (73) telefonla arayıp, kendisini 'Başkomiser Kadir' olarak tanıtan kişi, "Kimliklerinizin bir banka soygununda kullanıldığı tespit edildi. Evinizdeki para ve altınlarınızı, size göndereceğimiz polise teslim etmeniz gerekiyor. Soruşturmanın ardından size teslim edeceğiz" dedi.

Bunun üzerine Yaşar Y. ile eşi Hanife Y. (72); 16 cumhuriyet, 10 yarım ile 8 çeyrek altını eve gelen E.B. (16) ile Halil T.'ye (24) verdi. Yaşar Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı, ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Yaşar Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi oldu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E.B.'yi Yüreğir ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Adresinde bulunmayan Halil T. ise, Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kıyafet alışverişi yaparken yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamayı reddetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil T. ile E.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Yaşar Y.'e ait altınlar bulunamadı.

İlgili Konular: #Adana #dolandırıcılık #AVM

