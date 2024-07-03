Dolandırıcılıktan aranıyordu: Yakalandı

Afyonkarahisar’da kredi kartları üzerinden dolandırıcılık yapmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası saklandığı köyde yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 08:45
Dolandırıcılıktan aranıyordu: Yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 

Yapılan incelemede M.S., isimli şahsın ‘banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. 

Ardından şahsın peşine düşen ekipler M.S.’yi saklandığı Emirdağ ilçesi Yarıkkaya köyünde yakalayarak gözaltına aldı. 

Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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