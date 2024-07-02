Murat Ağırel
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Dolandırıcılıkta yapay zekâ dönemi başladı!

02 Temmuz 2024 Salı

“Yine aynı konuyu yazmış” diyeceksiniz biliyorum ancak ısrarla aynı konuyu yazmaya, uyarmaya devam edeceğim.

Konu yine kişisel verilerimiz ve dolandırıcılık.

Yıllardır yazılarım ve katıldığım televizyon programlarındaki açıklamalarım ile konunun ciddiyetine dikkat çekmeye çalışıyorum.

Her gün onlarca e-posta ve mesaj alıyorum dolandırıcılık konusunda. Yöntemler hep aynı diyordum ama değilmiş.

Ne bankalar bununla ilgili bir kamu spotu yayınlıyor ne de konu ile ilgili bir sorumluluk alıyor. Olan yurttaşa oluyor.

Hatta dolandırılanların sayısı o kadar fazla ki bir araya gelip WhatsApp grubu kurmuşlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir araya gelenler bir banka müşterisi. Sayıları ise binlerle ifade ediliyor. Çoğunluğu emekli veya asgari ücretli işçi...

Dolandırıldıktan sonra banka, beni ilgilendirmez öde diyor. Oysaki bankanın da sorumluluğunun bulunduğuna dair onlarca Yargıtay kararı var.

Tabii dolandırılma çeşidi de önemli. Kişinin sorumluluğu olduğu konular da var.

Bilgisayar mühendisi genç bir kardeşim aradı.

“Abi, sen daima gündeme getiriyorsun ama iş senin tahmininden çok daha büyük boyutta” dedi.

Buluştuk anlattı ve gösterdi.

Şu anda tüm Türkiye’nin kişisel verileri korsanların elinde ve 50- 100 Türk Lirası gibi komik rakamlara sosyal medya mecralarında satıyorlar. Kişinin telefonu, TC kimlik numarası, tapu kayıtları, akraba bağları hatta ve hatta GPRS konum bilgileri dahi sosyal medya uygulamalarında satılıyor.

İş bir adım ileri gitmiş.

Meğer dolandırıcılar artık yapay zekâ kullanıyorlarmış.

Mesela bir kişinin bilgilerine yasadışı şekilde ulaşmak istiyorsunuz. Bilgileri satan kişiye ulaştınız. Kişi sizden TC kimlik numarasını veya adı soyadını istiyor. Yeni uygulama ise yapay zekâ ile birleştirilmiş bir uygulama.

Yapay zekâya sadece adı-soyadı, mesleğini söylüyorsunuz uygulama size kişinin yedi şeceresini döküyor. Tüm akrabalık bağını geçtim, tapu araç bilgileri, ev adresinin konum bilgileri, yargılandığı dosyaları, kişiler ile bağlantılarını tanışıklıkları gösteriyor. Benim adım soyadım girilerek sorgulama yapıldı ve karşılığında tüm bilgilerim çıktı.

Hatta bu uygulamayı ilerletip anlık konum bilgisi dahi yapılabilirmiş.

Yetkililere sesleniyorum...

Bu mesele çok ciddi güvenlik sorunu. Her gün binlerce kişi dolandırıcılar yüzünden birikimlerini kaybediyor, evi ve eşyaları haczediliyor. Kişisel bilgilerimiz 15-16 yaşındaki çocukların elinde satılıyor. Köklü bir çözüm bulunması gerekiyor.

YSK tarafından partilere teslim edilen seçmen listelerinin, teslim edildiği parti yetkilileri ve teslim edilen bilgilerin güvenliği, devlet kurumlarındaki bilgilerin güvenliği ve bu güvenliği suiistimal eden kişilerin tespiti yeni baştan ele alınmalı.

Ya tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının TC kimlik numaraları değiştirilsin ya da çok ciddi önlem alınsın.

Halihazırda yaşadıklarımız ve bilgilerimizin satıldığı göz önüne alınırsa yeni bir kodlama ile TC kimlik numaralarının değiştirilmesi ve bu bilgilere ulaşım yetkisinin belirli kişilerde olması elzem bir durumdur.

Çok zor bir iş değil ama bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket ediliyor. Olan da hep emekliye, yaşlı insanlara olduğu için kimse haklarını aramıyor, arayamıyor.

Farkında değiller ama bu tip meseleler vatandaş nezdinde iktidara olan güveni, bir farenin kemirmesi gibi yıllardır kemiriyor.


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Murat Ağırel Dolandırıcılıkta yapay zekâ dönemi başladı!

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