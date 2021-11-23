Dolar yükseldi, Merkez Bankası önünde eylem
Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında rekor değer kaybının ardından Türkiye İşçi Partisi, Merkez Bankası önünde eylem gerçekleştiriyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.
"HÜKÜMET İSTİFA"
Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise Karaköy’den yapılan yürüyüşün ardından Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Batırdınız, yargılanacaksınız. Hükümet istifa” pankartı açıldı.
TİP tarafından yapılan açıklamada "T.C Merkez Bankası İstanbul Şubesi önünde basın açıklaması düzenliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- Dövizdeki sert yükselişin ardından yurttaşlar sokakta
- Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- Bazı ürünlerin satışı durduruldu
- Kriz patlak verdi, muhalefet harekete geçti
- Kapalıçarşı'da son durum: Esnaf açıkladı
- Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'i işaret etti
- Birçok bankada erişim sorunu