Bakan Nureddin Nebati'nin "lan nasıl?" sözlerine tepki

30 Aralık 2021 Perşembe, 10:12

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, doların yaşadığı düşüşe ilişkin yaptığı değerlendirmede kimsenin dolara müdahale etmediğini öne sürdü.

Nebati 20 Aralık günüyle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika. 20 Aralık büyük bir geceydi" dedi.

Nebati'nin sözleri ve dolar/TL'nin 13'ün üzerine çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Yurttaşlar, #nebati etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

Twitter'daki paylaşımların bir kısmı şu şekilde: