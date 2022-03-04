Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı

04 Mart 2022 Cuma, 08:34

Dolmabahçe Sarayı'nda selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve herhangi bir tarihi eserin zarar görüp görmediğine ilişkin inceleme başlatıldı.