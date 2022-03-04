Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı
İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dolmabahçe Sarayı'nda selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ve herhangi bir tarihi eserin zarar görüp görmediğine ilişkin inceleme başlatıldı.
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