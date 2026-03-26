Dolmuşta doğum yapmıştı: Bebeğini bırakıp kaçmış!

İzmir'in Bornova ilçesinde 19 Mart sabahı yaşanan ve tüm Türkiye'nin dolmuş şoförü Serkan Çetinyoklav'ın kahramanlığıyla tanıdığı doğum olayının ardından dram çıktı. Buca-Bornova hattında seyir halindeyken sancılanan ve şoförün güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdiği kadının, doğumun ardından bebeğini bırakıp kaçtığı öğrenildi.

DOĞUM DOLMUŞUN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Olay günü saat 11.00 sıralarında Sanayi Caddesi üzerinde yaşanan olayda, dolmuş şoförü Çetinyoklav durumu fark ederek diğer yolculardan yardım istemiş ve aracını özel bir hastanenin kapısına sürmüştü. Sağlık ekiplerinin araç içindeki müdahalesiyle bir kız bebek dünyaya gelmiş, anne ve bebek hastanede tedavi altına alınmıştı.

MADDE BAĞIMLISI ANNE HASTANEDEN KAÇTI

Hastanede devam eden tedavi süreci sırasında skandal gerçekler gün yüzüne çıktı. Sabah'ın haberine göre, madde bağımlılığı öyküsü olduğu belirlenen anne, normal serviste yatarken kimseye haber vermeden hastaneyi terk ederek sırra kadem bastı. Yetkililerin yaptığı incelemede, bebeğin babasının da cezaevinde olduğu saptandı.

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Doğar doğmaz hem annesiz hem babasız kalan talihsiz bebek için İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Hastaneden teslim alınan bebek, kurum tarafından devlet korumasına yerleştirildi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, annenin madde kullanım geçmişi nedeniyle sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Uzman ekipler, ailenin sosyal durumunu incelemeye devam ederken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.