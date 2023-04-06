Dolu yağışı İzmir'i beyaza bürüdü

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:03

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:16

Üç gündür sağanak yağışın etkili olduğu İzmir'de bazı bölgelerde dolu yağdı.

Çeşme ilçesinde tüm gün devam eden sağanağın ardından dolu yağdı. Fındık büyüklüğünde yağan doluyla Şifne, Reisdere ve Yalı mahalleleri beyaza büründü.

Dolu yağışı kısa süreli olsa da Karşıyaka ilçesinde de görüldü. Kenttin bazı noktalarında sokak ve caddeler, yağışlar nedeniyle suyla doldu.