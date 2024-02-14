Domaniç-İnegöl kara yolunda kar, ulaşımı olumsuz etkiledi
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.
Kar kalınlığının 10 santimetre ulaştığı Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde, yağış etkisini sürdürüyor.
Ekipler, ağır araçların bölgeye geçişine izin vermiyor.
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Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
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