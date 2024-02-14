Domaniç-İnegöl kara yolunda kar, ulaşımı olumsuz etkiledi

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 21:26
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar, ulaşımı olumsuz etkiledi
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Kar kalınlığının 10 santimetre ulaştığı Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde, yağış etkisini sürdürüyor.

Ekipler, ağır araçların bölgeye geçişine izin vermiyor.

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Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.


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