'Donanmanın kutup yıldızı' Tuğamiral Cem Aziz Çakmak mezarı başında anıldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:22

FETÖ’nün Balyoz kumpası sonucu girdiği cezaevinde tutukluyken kanser hastalığına yakalanan “Donanmanın Kutup Yıldızı” Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, 7 yıl önce aramızdan ayrıldı.

Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, Balyoz davası sanığı olarak tutukluyken cezaevinde akciğer kanserine yakalanmıştı. Tedavi sürecinde tahliye edilen Çakmak, tahliyesini “3 yıldır elimden bir kumpasla alınan özgürlüğümün bir tümörle geri verilmesi ne acı” sözleriyle değerlendirmişti. Çakmak yeniden görülen Balyoz davasında beraat etmiş ancak kanser hastalığına yenilerek 2015 yılının Temmuz ayında hayata gözlerini yumdu.

Cem Aziz Çakmak, aramızdan ayrılışının 7. yılında da unutulmayarak, ailesi ve dostları tarafından Karacaahmet Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

CEM AZİZ ÇAKMAK KİMDİR?

19 Nisan 1963’te Gölcük'te doğan Cem Aziz Çakmak, Kıbrıs Gazisi Mustafa Cemil Çakmak’ın oğludur. 1983 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olan Çakmak, 2008 yılında tuğamiral rütbesine terfi etti. Güney Grup Saha Komutanı olduğu sırada Balyoz davasında 23 Şubat 2010’da gözaltına alınan ve tutuklanan Tuğamiral Çakmak, 38 sonra serbest bırakıldı, 11 Şubat 2011’de yeniden tutuklanarak Hasdal Askerî Cezavine gönderildi.

Sonrasında Silivri Cezaevine nakledildi. 18 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay’da onanan Çakmak, hapiste akciğer kanseri oldu ve tedavi görmeye başladı. 1 Şubat 2014'te infazının sağlık sorunları sebebiyle ertelenmesine karar verildi. 31 Mart 2015'te beraat etti.

3 Temmuz 2015'te yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirdiğinde 52 yaşındaydı. Daha sonra tutuklama kararı veren hâkim Ömer Diken'e silahlı terör örgütü üyesi olmak 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi ve Balyoz sanıkları beraat etti.

NE DEMİŞTİ?

Çakmak, savunmasında “Hiçbir ülke bizim hakkımızda “bizim çocuklar başardı’ diyemeyeceği için buradayız. Atatürkçü kimliğimiz, karada terörle mücadele ettiğimiz, denizde küresel güçlerin oyunlarını bozduğumuz için buradayız. Hainlik ve ihanetin odağı olan ve dış mihraklara uşaklık eden şerefsizlere sesleniyorum. Bu salondaki koltuklara oturacaksınız ve vatana ihanetten yargılanacaksınız. Bundan kaçışınız asla mümkün değil..” demiş, kanser tedavisi gördüğü sırada da "Ey Ahmet Altan, GATA’daki hasta yatağımdan sana meydan okuyorum!" cümleleriyle tepki göstermişti.