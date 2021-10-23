Dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Salih Altun, TÜGVA ve TÜRGEV için FETÖ örneğini vermiş

23 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Eski bir vakıf üyesinin “sızdırdığı” belgelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) için dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Salih Altun’un, “paralel terör örgütü” uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

‘REİS TAKİP EDİYOR’

TÜGVA’ya ilişkin “sızdırılan” ve sosyal medyaya yayımlanan belgelerde yeni skandallar ortaya saçılmaya devam ediyor. Vakfın, Isparta, Tekirdağ, Sakarya, Kütahya, Kırıkkale, Uşak, Tokat, Şanlıurfa, Bingöl ve Siirt’te devlete ait birçok arazi ve binanın devri için yoğun çalışma yürüttüğü görülüyor. Kahramanmaraş’ta TÜGVA’nın beş katlı binayı değerinden 25 bin TL daha az bir ücretle kiralamak istediğini ama kayyum heyetinin zorluk çıkarıldığı bilgisine yer veriliyor. Çözüm için ise “Bu ekibe KADEM gibi tepeden konuşmamız daha isabetli olacak... İl başkanını ve kayyum avukatı arayıp ‘Konuyu Reis takip ediyor’ diyelim” önerisinde bulunuyor.

GÖREVE İADE EDİLDİ

Tekirdağ, Sakarya, Kütahya, Kırıkkale, Uşak, Tokat, Şanlıurfa, Bingöl ve Siirt’te devlete ait birçok arazi ve binanın devri için yapılan çalışmalar yapan TÜRGEV’in Bitlis’te önemli bir “engelle” karşılaştığı görülüyor. TÜGVA Bitlis İl Temsilciliği’nin raporunda dönemin valisi Ahmet Çınar’ın Bölge Trafik Denetleme noktasını vakfa tahsis etme teklifinde bulunduğu, gerekli adımların atılması için vakıf üyelerini dönemin vali yardımcısı Salih Altun’a yönlendirdiği belirtiliyor. Bunun üzerine Altun ile görüşme yapan vakıf üyeleri, genel merkeze gönderdikleri raporlarında toplantıya ilişkin şu ifadelere yer veriyor: “Derneklerin, vakıfların, devleti sömürü düzenine alet olduğunu, gerekli maddi kaynağı üyelerin karşılaması gerektiğini söyledi. Vakfımızın sırtını iktidara dayayıp bir özgüven ve kibirle hareket ettiğini, genel merkezimizdeki ağabeylerimiz için zengin, kibirli, altında Audi Q7’ler olduğunu, hiçbirimizin amacının gerçekte İslama hizmet olmadığını iddia etti. Salih Bey, Ensar, İlim Yayma, TÜGVA ve TÜRGEV için paralel terör örgütü gibi yapılandığımızı, sonumuzun da onlar gibi olacağını söyledi. Vakfımıza ‘Kıl’ olduğunu açık açık söyledi. Salih Bey’in tutumu sizlerin takdirine bırakıyorum.”

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bitlis Vali Vekili olarak görev yapan Salih Altun, “Kışlasından çıkan askerler ve komuta edenler Bitlis Cumhuriyet Savcılığı’nın talebiyle gözaltına alınacaktır” talimatını verdi. Ancak darbe girişiminden üç gün sonra 18 Temmuz 2016’da İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. “Milli Görüş” geleneğinden yetişmiş bir bürokrat olduğu belirtilen Salih Altun bir yıl sonra darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz 2017’de görevine iade edildi.