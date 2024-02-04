Dönüşü bir kez daha ertelenen Gezeravcı: 'Ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenmesi hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 14:21
Dönüşü bir kez daha ertelenen Gezeravcı: 'Ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum'
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Alper Gezeravcı, dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gezeravcı, "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar! Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. 


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