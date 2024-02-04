Spacex duyurdu: Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi
Spacex, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların Dünya'ya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Florida'daki olumsuz hava koşullarının gerekçe olarak gösterildiği açıklamada Dragon kapsülünün, istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağını açıkladı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi.
SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtildi. Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.
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