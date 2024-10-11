Dördüncü Kent Lokantası Menemen’de açıldı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:57

Güncelleme: 11.10.2024 - 09:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Kent Lokantaları’nın dördüncüsü Menemen’de açıldı. Ekonomik krizde yurttaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla daha önce tarihi Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi ve Karabağlar Kaymakamlığı’nın karşısında hizmete alınan lokantalara bir yenisi daha eklendi. Lokanta, Mermerli Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:30-A adresinde hafta içi her gün saat 11.30’dan itibaren hizmet verecek. Dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL’den sunulacak.

“KENT LOKANTALARI İZMİR GENELİNE YAYILACAK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olarak Kent Lokantalarını işleten Grand Plaza AŞ’de görevli gıda mühendisi Ayşe Berfu Yalınsu, vvatandaşların geri dönüşlerinin çok olumlu olduğunu belirterek, “Kent Lokantası, Başkanımızın seçim vaadiydi, Menemen’de dördüncüsünü açtık. Faaliyete geçen lokantalardan dolayı vatandaşlarımızın tepkisi de çok olumlu. İzmirliler bu hizmetten memnun olduklarını her fırsatta bize bildiriyor. Biz de lokantalarımızı daha fazla noktada halkımızla buluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Lokantalarımızda çıkardığımız yemekler, sağlıklı ve kaliteli. Vatandaşlarımız hiçbir şekilde endişe duymadan lokantalarımıza gelip sağlıklı ve kaliteli yemeği ekonomik fiyatlarla yiyebilir” dedi.

MENEMENLİLER MEMNUN

Kent Lokantası’nın Menemen şubesindeki ilk müşterilerden Mustafa Aydın ise “Daha önce Çiğli’deki lokantada yemek yemiştim. Toplumsal anlamda yapılan bu işi anlamlı buluyorum ve daha da artırılmasını talep ediyorum. Yemeklerden çok memnunuz. Fiyat çok iyi. Menü doyurucu, besleyici. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İzmirli Ömer Paral da, “Çok memnun kaldık. Böyle bir hizmet lazımdı. Herkes için hayırlısı olsun. Yemekler lezzetli, fiyat konusunda zaten tartışmaya gerek yok” diye konuştu.

“100 LİRAYA SANDVİÇ YİYORDUK ŞİMDİ 50 LİRAYA 4 ÇEŞİT YEMEK YİYORUZ”

Hizmetin devam etmesini dilediğini belirten Erdinç Demir isimli vatandaş, “Çok güzel bir hizmet. 100 liraya bir sandviç yiyorduk. Şimdi 50 liraya 4 çeşit yemek yiyoruz. İnşallah devam eder bu hizmet ve Menemen halkı da rahat eder” dedi.

Yurttaş Ahmet Erol şöyle konuştu: “Yemekler çok güzel. İlk defa geliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Her yere açılmasını istiyorum. Dar gelirli insanların yararlanmasını istiyorum. Bir çorba 90 lira. Burada 4 çeşit yemek suyla beraber 50 lira.”

SAĞLIKLI, LEZZETLİ VE EKONOMİK

Kent Lokantalarındaki menüler 4 çeşitten oluşuyor ve her gün Grand Plaza AŞ bünyesinde çalışan gıda mühendisleri tarafından belirleniyor. Menüde beslenme değerleri gözetilerek belirlenen doyurucu bir ana yemek ve tüm menüyle uyumlu şekilde belirlenen bir çorba yer alıyor. Menüde, ilave olarak pilav, makarna gibi çeşitlerin yanı sıra muhakkak salata veya tatlı ya da meyve gibi bir yardımcı yemek de bulunuyor. Kent Lokantalarının 50 TL’den sunulan menüsüne dahil olan su ve ekmek de İzmir’in kendi üretimi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ödemiş Bademli’de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen Halk Ekmek vatandaşlara sunulan menüde yer alıyor.

Sağlıklı, lezzetli ve ekonomik menülerin sunulduğu Kent Lokantalarının İzmir genelinde daha da yaygınlaşması hedefleniyor. Özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin bulunduğu bölgelere öncelik verilerek açılması planlanan yeni lokantalar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürülüyor.