Dorock XL çalışanlarını darbeden Şahin Şeker için istenen ceza belli oldu
Beşiktaş'ta Dorock XL isimli eğlence mekanında çalışanlara saldıran 'Meydan Beşiktaş' isimli etkinlik alanının mülk sahibi Şahin Şeker'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. İşletmenin mülk sahibi sanık Şahin Şeker'in, 4 müştekiye karşı suçlardan 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ‘Beşiktaş Meydan’ isimli etkinlik alanının mülk sahibi Şahin Şeker, 12 Nisan 2019’da etkinlik alanında yer alan Dorock XL çalışanlarına, iddiaya göre “Beni görünce neden ayağa kalkmadınız” diyerek saldırmıştı.
Şeker’in, çalışanlara saldırdığı anların görüntüleri ise sosyal medyada gündem olmuştu.
Şahin Şeker'in, işletme çalışanlarını darp ve tehdit edip hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
MÜTALAA AÇIKLANDI
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya katılmayan sanık Şahin Şeker ile müştekileri, avukatları temsil etti.
Söz alan müşteki avukatlarından Çağdaş Çelik, mevcut delillere göre sanığın yüklenen suçları işlediğinin ortaya çıktığını dile getirerek, cezalandırılmasını talep etti.
Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.
Mütalaada, olay tarihi 12 Nisan 2019'da, sanık Şahin Şeker'in, mülk sahibi olduğu Beşiktaş'taki eğlence mekanına geldiği ve çalışanlarıyla arasında tartışma başladığı aktarılarak, sanığın müştekilere yönelik, "Hepinizi öldürtürüm." şeklinde tehdit ettiği ve hakaret içerikli sözler söylediği, darbettiği kaydedildi.
Esas hakkındaki mütalaada, sanık Şahin Şeker'in, 4 müştekiye karşı "darp", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Şahin Şeker'in 12 Nisan 2019'da, akşam saatlerinde işletme çalışanlarına hakaret edip onları darbettiği ve tehdit ettiği anlatılıyor.
İddianamede, sanık Şeker'in "tehdit", "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Saray'dan çok sert Çavuşoğlu çıkışı
- Sayıştay'dan İBB'ye engel
- Döviz bürolarından kritik karar!
- İYİ Parti tezkere kararını açıkladı
- 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim tatil mi?
- TÜGVA temsilcisinin lüks hayatı!
- Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ilk!
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- Özel'den Meclis'te çok sert konuşma!