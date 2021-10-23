Dört teklif veren CHP’den MHP’ye ‘asgari ücrette sıfır vergi’ çağrısı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

CHP, Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimine yönelik “asgari ücrette vergi düzenlemesi” hazırlığının ortaya çıkmasının ardından AKP ile “sıfır vergi” ve “kısmi vergi indirimi” seçeneklerinde ayrışan MHP’ye çağrı yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “MHP, AK Parti’nin kapısında beklemesin, tek adamın ağzına bakmasın. Parlamentoda yeterli sandalye var. MHP eğer niyetliyse, teklifi yasalaştıralım. Asgari ücrette vergiyi sıfırlayalım” derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Açlık sınırının altında asgari ücret alan emekçi yılın 122 günü vergi için çalışıyor. Asgari ücretten vergi kesintisine derhal son verilmeli” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı’nın, 2023 öncesinde “asgari ücrette vergi indirimi düzenlemesi” hazırlığı içerisinde olduğu, MHP’nin “asgari ücretten vergi alınmasın” AKP’nin ise “vergi kalemlerinde kısmi düzenleme yapılsın” görüşlerini savunduğu belirtilmişti. Konuyu değerlendiren CHP’li Özel, partisinin TBMM’ye sunduğu ve “Asgari ücrette verginin sıfırlanmasını” öngören yasa teklifinin bekletildiğini anımsattı. Özel, “MHP, bir düzenleme yapmaya niyetliyse AK Parti’nin kapısında beklemesine gerek yoktur. MHP, bir tek adamın ağzının içine bakacağına, milletin taleplerinin gereğini yapmalıdır. Parlamentoda AKP dışındaki partilerin sandalye sayısı AKP’nin sandalye sayısından daha fazladır. Eğer istiyorlarsa bu teklifi yasalaştırabiliriz” çağrısında bulundu.

‘122 GÜN VERGİ MESAİSİ’

CHP’li Ağbaba ise “Geçmişte defalarca verdiğimiz kanun teklifleri var. Birkaç hafta önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda asgari ücrette vergi kesintisine son verilmesi ile ilgili önergemiz, AKP-MHP oyları ile reddedildi” dedi. Açlık sınırı altında maaş alan asgari ücretlilerin yılın 122 günü vergi için çalıştığını vurgulayan Ağbaba, “Sonra Erdoğan çıkıyor, ‘adil bir dünya’ nutukları atıyor. İktidara çağrımız, asgari ücretten vergi kesintisine derhal son verilsin. İkidar, asgari ücrette vergi kesintisine son vermezse iktidarımızın ilk bir yılında bu adaletsizliğe son vereceğiz” dedi.

DÖRT TEKLİF BEKLİYOR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grubu ve partili milletvekilleri “vergisiz asgari ücret” için şu girişimlerde bulundu:

- CHP grubu; 1 Aralık 2018, 23 Aralık 2020 ve 17 Nisan 2021’de “asgari ücretten vergi alınmamasını” öngeren yasa tekliflerini TBMM’ye sundu.

- CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 30 Eylül 2021’de TBMM’ye verdiği yasa teklifi ile asgari ücrette vergi uygulamasının sonlandırılmasını önerdi.

- CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 8 Ekim 2021’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Vergi Yasası görüşmelerinde “Asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakılması” önerisini sundu. Önerge, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

- Kılıçdaroğlu, 2018’den bu yana katıldığı sendika etkinlikleri ve partisinin grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda “asgari ücretten vergi alınmaması” konusundaki çağrısını birçok kez yineledi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, pandemi sürecinde emekçilerin desteklenmesine yönelik 2020 ve 2021’de yaptığı açıklamalarda iktidara, “Asgari ücretten vergi alınmasın” çağrılarını tekrarladı.