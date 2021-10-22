Cumhur İttifakı üyeleri oy kaybına karşı ‘vergide yeni ayarlamaları’ tartışıyor
Cumhur İttifakı, kötü giden ekonomik göstergeler nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ve tepkisini sahada dile getiren dar gelirli yurttaşa yönelik “asgari ücret” hamlesi yapma hazırlığında.
Seçime “oy kaybı” ile gittiğini gören iktidar, asgari ücret düzenlemesinin 2023’ten önce uygulanmasını öngörüyor. Ancak olası düzenleme konusunda ittifakın iki ortağı arasında “görüş ayrılığı” bulunuyor.
Kaynaklar, bugün asgari ücretin brüt 3 bin 577,50 TL olduğuna dikkat çekiyor. Ancak asgari ücretle çalışan bir işçinin eline Asgari Geçim İndirimi dahil net 2 bin 825.90 TL geçiyor. Çünkü asgari ücretliden yüzde 14 SGK İşçi Payı, yüzde 1 İşsizlik Sigortası Primi Payı, yüzde 15 gelir vergisi, binde 7.59 da damga vergisi kesiliyor.
MHP, “söz konusu vergilendirmenin gelir adaletsizliğine sebep olduğunu, asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini” belirtiyor. Bu nedenle de “asgari ücretlinin vergilerden muaf olması gerektiğini” dile getiriyor. Ancak AKP kanadının “asgari ücretlinin vergiden muaf olmasından” çok “vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde durduğu” konuşuluyor.
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