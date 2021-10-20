Özgener: Asgari ücret, vergiden muaf tutulsun

20 Ekim 2021 Çarşamba, 14:26

Özgener, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde geçen yıl 2 bin 456 üyeye 120 milyon 850 bin lira, bu yıl da 1312 üyeye 170 milyon 719 bin lira oda kaynaklarından kredi verdiklerini bildirdi. Kayıt dışı istihdamla mücadelede asgari ücretin önemini vurgulayan Özgener, “Asgari ücretin vergiden muaf olması ile ilgili dün İzmirli il ve ilçe oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen yönetim kurulları ortak toplantısında bir karar aldık. Asgari ücretlilerin vergiden muaf olması ve asgari ücretin üzerinde olan çalışanların da asgari ücrete kadar muaf, üstünün vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu hemen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile TOBB Başkanımıza ileterek takipçisi olacağız” dedi.