Doruk Madencilik işçileri Ankara'ya yürüyor: 'Hakkımız verilmeden Ankara’dan dönmeyeceğiz'

Doruk Madencilik işçilerinin, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara’ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da tahliye edilmesi sonrasında işçilerin yürüyüşe destek verdi. Aksu, şunları söyledi:

"Beş gündür madenciler zorlu koşullarda, soğuk havada, buz tutan gecelerde sabahlayarak Ankara yolunda inatçı bir yürüyüş gerçekleştiriyor. On yılı aşkın süredir alamadıkları kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve diğer hakları için ne yazık ki direnmek zorunda kalıyorlar. Normalde işten ayrılan bir işçinin hesabında hemen görmesi gereken bu haklar, holdinglerin yasaları ayaklar altına alması nedeniyle ödenmiyor."

Aksu, devlet kurumlarının da sorumluluğu olduğunu ifade ederek, "Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve siyasi mekanizmanın holdingleri koruması nedeniyle bu durum yaşanıyor. Devlet koruması olmazsa bu holdingler bu şekilde davranamaz" dedi. Elazığ Maden Kasabası örneğini hatırlatan Aksu, "SS Yıldızlar Holding, 18 yıl önce devraldığı Elazığ Maden’i çölleştirerek çıktı. Belediyeye borç bıraktı, 500 işçi alacaklarını alamadı. Aynı tablo Yunus Emre Termik Santrali ve Doruk Madencilik’te de yaşanıyor" dedi.

"BAKANLIKLAR İŞÇİLERİN HAK ARAMA EYLEMLERİNİ YASAKLAYAMAZ"

Aksu, Anayasa Mahkemesi’nin sendikal eylemlerle ilgili kararını hatırlatarak, "Valiler, kaymakamlar, bakanlıklar işçilerin hak arama eylemlerini yasaklayamaz. Anayasa Mahkemesi kararı ortada. Önümüzü kesmelerinin hukuki zemini yoktur" diye konuştu. Başaran Aksu, işçilerin haklarını almadan geri dönmeyeceklerini vurgulayarak, "Hakkımız verilmeden bu yoldan dönmeyeceğiz. Gerekirse yüzlerce kez gözaltına alınsak da tekrar Ankara’ya gireriz. Hakkımızı almadan ayrılmayacağız" dedi.

Aksu ayrıca, Yıldızlar Holding’in siyasi ilişkiler iddialarına da değinerek, "Sabahattin Yıldız’ın AKP ve MHP ile yakın ilişkileri olduğu yönünde iddialar var. Bu doğruysa çözüm üretmeleri gerekir. Değilse kamuoyuna açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Aksu, çözüm önerisi olarak madenin TMSF tarafından devralınmasını ya da belediyeler ve işçilerin ortak olduğu bir kamu modeli oluşturulmasını önererek, "Bu maden yeniden 1200-1500 kişiye istihdam sağlayabilir. Devlet ya da kamu modeliyle işletilebilir. SS Yıldızlar Holding'in birçok yerde maden işletmeciliğini sürdüremediği ortada" dedi.

"EV SAHİBİ BEKLEMİYOR, DOĞAL GAZ BEKLEMİYOR, ELEKTRİK BEKLEMİYOR"

Maden işçilerinden Satı Kaynak da yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Kaynak, dört ay maaş alamadıklarını belirterek, "118 gün maaş almadık. Daha sonra yarım maaş yatırıldı. 2022 yılında şirket SS Yıldızlar Holding’e devredildiğinde ilk olarak 350 kişi ücretsiz izne çıkarıldı. Altı ay boyunca ücretsiz izinde kaldık" dedi.

Kaynak, personel sayısının azaltıldığını belirterek, "1200 kişiye çıkarılacağı söylenen çalışan sayısı 300’e düştü. Maaşlarımızı alamamaya devam ettik. Yer altı işçileri yer üstü maaşı almaya başladı" ifadelerini kullandı. Yaşadığı kişisel dramı da anlatan Kaynak, "Epilepsi hastası bir çocuğum var. Dün bana 'baba oyuncağımı satayım' dedi. Bu durum bizi derinden yaralıyor. Çocuğumu terapiye götüremiyorum. Cebimde para yok" dedi. Kaynak, "Ev sahibi beklemiyor, doğal gaz beklemiyor, elektrik beklemiyor. Herkes haklı ama biz maaş alamıyoruz. Tüm kamuoyuna sesleniyorum, sesimize ses olun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bazı işçiler üstlerini çıkararak "açız" yazıları dikkati çekti. İşçiler, "Holdingler işçileri sömürüyor. Bakanlıklar müdahale etmeli. Fazla söze gerek yok, geldiğimiz nokta bu" dedi.