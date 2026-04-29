Doruk Madencilik işçileri eylemlerini sonlandırdı: ‘Direniş zaferle sonuçlandı’

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri açlık grevinin dün 9. günüydü. Önceki gün gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu 5 saat sonra serbest bırakıldı. Madencilerden oluşan bir heyet önceki gün Enerji ve Tabi Kayankalar Bakanlığı’nda, bakan yardımcısı başkanlığındaki EÜAŞ ve MAPEG’ten yetkililerle görüştü. Madenciler, bakanlığın Yıldızlar SSS Holding’in uygulamalarından haberdar olduğunu söyledi.

Daha önce Çalışma Bakanlığı da şirketin işçi ücretlerini ödemediğinin yıllar öncesinden bilindiğini kabul etmişti. Bunun için şirkete para cezası verildiğini duyurmuştu. Enerji Bakanlığı’ndaki görüşmede, madenciler şirketin yurt genelindeki işyerlerinde yarattığı işçi mağduriyetlerini de anlattı. Taleplerini tek tek iletti. Bakanlık yetkilileri, şirketle görüşeceklerini ifade etti. Madenciler, yaptıkları bilindiği halde şirketin 3 binden fazla ruhsat aldığını dile getirdi. İşçilerin alacaklarını ödemediği bilindiği halde şirketin nasıl bu kadar büyüdüğü sorusu gündeme geldi. Bakanlık yetkilileri, bu ruhsatların bazılarının iptal edildiğini anlattı.

‘İŞÇİ SINIFININ DİRENİŞİ’

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, dün sabah itibariyle işçilerin ücretlerinin yatırılmadığını bildirdi. Temas ve müzakerelerin sürdüğünü dile getiren Çakır, beklemeye devam ettiklerini söyledi. Çakır, herkesin işçilerin haklı olduğunu kabul ettiğini vurguladı. Açlık grevinin 9. gününde olduklarını belirten Çakır, “Bu direniş Türkiye işçi sınıfının direnişidir. Bu direnişten geri adım atmayacağız” dedi. Çakır, müzakere olduğunda da müzakareye gideceklerine işaret ederek, işçilerin “kibrit çöpü kadar” hakkı kalmayana kadar herkes ile masaya oturacaklarını bildirdi.

‘KUŞATMA ALTINDAYIZ’

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “polis kuşatması” altında olduklarını, işçilerin yurttaşlarla bir araya gelmesinin engellendiğini söyledi. Polis kuşatmasının acilen kaldırılmasını isteyen Aksu, “Kamu kaynaklarının israf edilmesi kabul edilemez. Ablukanın kaldırılmasını insanların madencilerle temas etmesini istiyoruz” dedi.

TÜM TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

İşçiler gün boyu Kurtuluş Parkı’nda eylemlerine devam etti. Milletvekillerinden işçilere destek ziyaretleri oldu. Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticileri dün öğleden sonra İçişleri Bakanlığı’nda, diğer bakanlıkların temsilcilerinin de bulunduğu görüşmeye katıldı. Akşam saatlerinde madenciler masadan zaferle ayrıldı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun garantörlüğünü Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürü üstlendi. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık" dedi.

Anlaşmanın detaylarını da açıklayan Çakır, "Sadece maaşlar değil, tazminat hakları ve tüm özlük hakları da kapsama dahil. İşten ayrılmak isteyen ve tazminat hakkı olan tüm işçilerin ödemeleri 15 gün içinde yapılacak. Şirket bu konuda söz verdi. Avukatlarımız süreci takip edecek, hiçbir işçimizi mağdur etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da "Direniş zaferle sonuçlandı" şeklinde konuştu. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mert Batur da işçilerin tüm taleplerinin şirket tarafından kabul edildiğini açıkladı. İşçiler zaferlerini Kurtuluş Parkı’nda kutladı.

ÇALIŞMADIĞI YER KALMAMIŞ!

Bu arada Doruk Madencilik CEO’su Ali Vahit Atıcı’nın özgeçmişi de dikkat çekti. Atıcı’nın birçok yerde çalıştığı ortaya çıktı. AKP Gençlik Kolları’nda görev alan, AKP Ekonomi Başkanlığı ve Ar-Ge Başkanlıklarında da danışmanlık yapan Atıcı, Naci Ağbal döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bakan danışmanı olarak görev almış. Bayburt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü de yapan Atıcı, Meclis’te AKP milletvekillerinin danışmanlık görevlerinde de bulunmuş. 2018 seçimlerinde AKP’den Ankara aday adayı olan Atıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir 9 Eylül Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde de görev yapmış. İletişim Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nda da çalışmış. Atıcı, son seçimlerde de AKP’den Bayburt milletvekilliği için aday adayı olmuş. Atıcı ayrıca geçmişte Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bayburt İl Başkanlığı da yapmış.