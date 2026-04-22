Doruk Madencilik işçileri Kurtuluş Parkı'nda: 'Özlük haklarımızı bugünkü faiz oranlarıyla versinler'

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüşün 9'uncu gününde Ankara'ya ulaştı. Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde gözaltına alındıktan 14 saat sonra serbest bırakılan Doruk Madencilik işçileri ve Bağımsız Maden İş Sendikası yöneticileri, açlık grevlerinin üçüncü gününde Kurtuluş Parkı'nda eylemlerine devam ediyor.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Ankara'da yurttaşlarla buluştuklarını belirtti. Beypazarı'nda yaptıkları ilk açıklamanın ardından şirketin telaşla duyuru yaptığını aktaran Aksu, nisan ortasında ödeme sözü verildiğini, ancak işçilerin "bağımsız" yapıyla hareket etmemeleri için tehdit edildiğini öne sürdü ve işçilerin bu tehditleri aştığını kaydetti.

"EMEKÇİLERİ, KÖYLÜLERİ SOYUYORLAR"

Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde gözaltına alınmalarına ilişkin süreci anlatarak, sabah 6'da yapılan operasyonla 14 saat gözaltında tutulduklarını, Sincan Yenikent'teki hastaneye sevk edilerek kent merkeziyle ve kamuoyuyla iletişimlerinin engellendiğini, yarı çıplak yürüyüşlerinin ise işçi sınıfı mücadelesinde bilinen bir eylem biçimi olduğunu ifade etti. Aksu, "Çünkü burada holdingler ülkenin dört bir yanında işçileri, emekçileri, köylüleri soyuyorlar; emeklerinin karşılığında ucuz ücret veriyorlar ya da bu örnekte gördüğümüz gibi o ucuz ücretin parasını bile ödemiyorlar" diye konuştu.

Başaran Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın madencilerle görüşmediğini ve "madencileri gözaltına aldırdığını" ileri sürerek, "Dolayısıyla Alparslan Bayraktar'ın sorumluluğu da buradan başladı, sicili de böyle başladı" dedi.

Aksu, Meclis'te 9 gün önce AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay ile yapılan görüşmede Oktay'ın şirketi eleştirerek işçilerin yürüyüşüne destek verdiğini ancak "bizim adımızı anmayın" dediğini, ardından AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın da şirketi eleştirip işçileri haklı bulmasına rağmen aynı yönde talepte bulunduğunu iddia etti. Aksu, işçilerin Beypazarı, Nallıhan, Çayırhan, Ayaş, Güdül ve Mihalıççık'ta adlarının olumsuz anıldığını, çocukları karşısında saygınlık kaybı yaşadıklarını ve yoksullaşma, parasızlık ile maaşsızlık nedeniyle durumlarının telafi edilemez hale geldiğini ifade ederek, işçilerin taşıdığı ağır yükü kimsenin görmediğini söyledi.

"YASALAŞTIRIN KÖLELİĞİ, BİZ DE BUNA UYALIM"

Aksu, Türkiye'nin dört bir yanında herkesin işçileştirildiğini, orta sınıfların dahi tatile gidemediğini kaydederek, "Herkes sıkıntıda. Bir tek kazanan var, holdingler. Kâr katlamayan, büyümeyen holding yok" dedi. Başaran Aksu, yeni anayasa çalışmalarına atıf yaparak, "Yeni anayasa yapılacak diyorlar. Tamam, fırsat bilin, bütün toplumu köle ilan edin. Çalışma Bakanı da kölebaşı olsun. Bizim karnımızı doyurun, ısınmamızı sağlayın, biz çalışalım size. Bunu teklif ediyorum. Pratik olarak gerçekleşen şey bu. Çünkü orada Enerji Bakanlığı önünde uğradığımız muamele de buradan daha geri. Yani ısınmamızı sağlayamıyoruz, tuz alamıyoruz, şeker alamıyoruz. Buradan daha geri bir uygulama. Çünkü bu, oradan daha ileri bir uygulama: kölelik. Ve bunu açık yasal bir hüküm haline getirin" diye konuştu.

Aksu, sendikalara yönelik eleştirilerinde, "aidat yağmasının yargı konusu yapılmadığını, hiçbir denetim mekanizması bulunmadığını ve sendika başkanları ile yöneticilerinin yüksek maaşlarla korkunç biçimde zenginleştiğini, bunun da işçilerin yaşadığı sorunların temel nedenlerinden biri olduğunu" savundu. Aksu, şöyle konuştu:

"Şimdi bu arkadaşlar aslında bin 200 kişi ve burada mücadele için yola çıkan 220 kişi, bize başvuran 470 kişi… Diğer üzerini düşünün, 700'ün artık İK cebine yerleştirildi; artık onun sermaye birikimi bu. Ve devlet bunu izliyor. Şimdi devlet nerede karşımıza çıkıyor? O zaman diyor ki: 'Kardeşim buradan yürüyemezsin, buradan geçemezsin, bunu giyemezsin, bunu çıkaramazsın.' Devletler de artık açıktan holding tarafındalar. Şöyle düşünün: herhangi bir holding patronuna parmak sallayabilecek bir milletvekili mümkün mü? Değil. Bir belediye başkanı, bir vali, bir kaymakam, bir hâkim, savcı, emniyet müdürü… yapamaz. Çünkü yaparsa görevden alınır. Çünkü bu kadar kudretliler siyaseti belirliyorlar. Böyle bir güçleri var. O zaman diyorlar ki: 'Hadi kamu çalışanlarına 70-80 bin lira verin; sana 28 bin, sana 20 bin. Yersen yemek, yemezsen mercimek.' Aha budur memleket. Dolayısıyla buna karşı muhalefetin daha sert olması lazım. İnsanlar öfkeli; adam tarlasını satıp tarla ekiyor, hayvanını satıp hayvan bakmaya çalışıyor. Holdingler her yeri ele geçirmiş. Bunlar büyüyecek, hepimiz karşılarında küçüleceğiz. Bunlara 'beyefendi' diyeceğiz, önlerinde secde edeceğiz. Eğer insanlara bunu dayatıyorsanız, yasalaştırın köleliği; biz de buna uyalım. Yüzlerce parti var sağından soluna. Öfkeli olmanız lazım."

"DORUK MADENCİLİK MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ İLE UĞRAŞIYORUZ"

Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bugün "sarı sendika" yöneticileriyle görüştüğünü ifade ederek, "Bizim gözaltına alındığımız, bizim orada ezildiğimiz yerde onlar görüşmedeler; bir yandan da beraber fotoğraf çektiriyorlar" dedi.

Başaran Aksu, "Biz şimdi Doruk Madencilik meselesinin çözümü ile uğraşıyoruz. Ama işçi arkadaşlar da bu 11 günlük süre içerisinde meselenin kendileri ile ilgili bir mesele olmadığını, bütün ülkedeki emekçi insanlar için hakikatin bu olduğunu anladılar. Kıdemlerimizi, ihbarlarımızı, özlük haklarımızı bugünkü faiz oranlarıyla versinler, biz hemen çekip gideriz. Karşımıza çıkan her tür güce de onu söylüyoruz: Muhatapsanız bunu vermeyecekseniz önümüzden çekilin, muhatap değilseniz biz yürüyeceğiz, yürürüz. Yani suç işlemek mi? Suç işleriz. Eğer suç buysa, insan hakkını araması suçsa, bu suçu seve seve işleriz" diye konuştu.