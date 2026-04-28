Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne yürümelerine izin verilmedi: Madenciye yine gaz!

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri dün öğle saatlerinde Kurtuluş Parkı’ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne yürümek istedi.

‘5 DAKİKALIK MESELE’

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, “Bu meseleyi çözmeden gitmek yok. İstedikleri zaman bir dakikada çözerler. 5 dakikalık mesele. Ancak çözmek istemedikleri için 16 gündür ailemizden uzak tutuyorlar. Bu ülkede ne yazıkki hak bu şekilde alınıyor. Yapacak birşey yok” dedi. İşçiler baretlerini yerlere vurarak, “Gemileri yaktık geri dönüş yok” sloganları attı.

Daha sonra işçiler ellerini yukarı kaldırarak, yarı çıplak halde polis barikatına yüklendi. Polis madencilere uyarı anonsu yaptı, barikata yüklenilmemesini istedi. İşçiler barikatı devirdi. Polis kalkanları ile işçilerin yürümesine izin vermedi. İtiş, kakış yaşandı.

Çevredeki yurttaşlar ile destek için gelen siyasi partiler, “Aç aç barikatı aç” sloganları attı. Polis işçilerin geçmesine izin vermedi. İşçiler olduklara yere oturdu. İtiş, kakış sırasında işçilerden ve polislerden etkilenenler oldu.

‘DERDİMİZ KAVGA DEĞİL’

Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Derdimiz kimseyle kavga etmek değil. Bakanlar kavga etmek istiyorlarsa buradayız ama polisi, emniyeti, madencinin, halkın karşısına çıkarmak çaresizliktir, meseleyi saptırmaktır, madencinin hakkını gölgelemektir. Meselemiz yeterince siyasi, hem de büyük siyasi. Bu toplumdaki adalet, eşitsizlik, zenginlerin, holdinglerin soygununa itirazdır” dedi. Aksu, işçilerin tazminatlarını, özlük haklarını, ücretlerini istediklerini söyledi. “8 gündür açız” diyen Aksu, madencilerin ölümcül risk yaşadıklarını belirtti. Aksu, Ankara’ya 180 km tek sıra nasıl geldilerse bugün de tek sıra bakanlığa yürümek istediklerini bildirdi.

‘PATRONLARA BARİKAT’

İşçiler daha sonra diğer taraftan barikatı aşmak istedi. Ancak polis kalkanları ile barikat oluşturarak izin vermedi. İşçilere destek için gelenler, “Madenciye değil, patronlara barikat” sloganları attı. İşçilerin yürüyüşüne izin vermeyen polis, Kurtuluş Parkı’nda bulunan diğer grupları ise dağıttı. Polis zaman zaman biber gazı da kullandı. Madenciler yeniden polis çemberi içerisine alındı.

‘YILDIZ DEVLETTEN BÜYÜK MÜ?’

Bu arada madenciler Yıldızlar SSS Holding’in sahibi Sebahattin Yıldız’a tepki gösterdiler. “Sebahattin Yıldız devletten büyük mü?” derken, baretini yere vuran bir madenci, “Nerede adalet, nerede Enerji Bakanlığı? İnsanların kanını emiyorlar, yeter bu kadar. Biz çocuğumuza para veremiyoruz. Patron devletten büyük mü? Enerji Bakanlığı’ndan, Çalışma Bakanlığı’ndan büyük mü? Nerede bu adalet? Adalet sadece zengine mi geçerli, fakire mi geçersiz” dedi. Başka bir işçi, “Bizim gidecek yerimiz yok. Şansımız yok. Yoksa Ankara Büyükşehir Belediyesi 125, 130 tane mezar kazsın buraya. Buradan dönüş şansımız yok” dedi.

PAZAR LİSTESİNİ GÖSTERDİ

Başka bir işçi, elindeki pazar listesini göstererek, “Ben bunları alamadım. Benim 3 tane çocuğum var. Yeter ya. Bizden sorumlu arkadaşlar gelsin, benim çocuğumun hakkını versin. 23 Nisan’ı nasıl kutladım biliyor musunuz? Parasız, çocuğumun yanında olmadan. Çocuğum ‘baba ben senin yatağında yattım, senin kokunu içime çektim’ dedi. Gücüme gitti. Ağladım ama belli etmedim. Yazıklar olsun” diyerek tepkisini dile getirdi.

YENİDEN YÜRÜMEK İSTEDİLER

İşçiler bir süre bekledikten sonra bir kez daha yürümek istedi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, emeklinin, asgari ücretlinin, işçinin herkesin aynı durumda olduğunu söyledi.

‘ONURLA ÜSTLENİYORUZ’

Bu tabloyu değiştirmek için de mücadele ettiklerini anlatan Aksu, eğer bir suç varsa kendisi ve Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır’a ait olduğunu belirtti. Aksu, “Burada işlenen bir suç varsa onları onurla üstleniyoruz” dedi. Ardından ellerini yukarı kaldırarak yeniden polis barikatına yüklendi. Bu sırada işçiler, “yolu aç” sloganları attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Ankara Milletvekili Okan Konural ile açlık grevindeki TİP Genel Başkanı Erkan Baş da işçilerin yanında yer aldı. İşçiler barikatı yıkarken, polis biber gazı ile müdahale etti. Gazdan etkilenen madenciler çimlere uzandı. Yardıma gelenler su ile işçilerin yüzlerini yıkamalarına yardım etti. Bazı işçilerin vücutlarının kızardığı görüldü. Bu arada TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile polis arasında tartışma çıktı. Polis, Baş’ın kendilerine kask attığını söyledi. Baş da, polisin gaz sıktığını ifade etti.

‘BİBER GAZI İLE YIKADINIZ’

İşçiler, “Biz ellerimizi kaldırıyoruz, biber gazı sıkıyorsunuz, yazıklar olsun, bizi biber gazıyla yıkadınız” dediler.

ÇAKIR VE AKSU’YA GÖZALTI

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı. Madenciler, Çakır ile Aksu serbest bırakılana kadar kimseyle konuşmayacaklarını belirterek, yarı çıplak oturmaya devam ettiler. Gün boyunca çevredeki yurttaşlar da alkışlarla, sloganlarla işçilere destek verdi.