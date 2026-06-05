Dorukhan Büyükışık davasında üçüncü celse: HTS ve baz kayıtları dosyaya girdi

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 13 Mayıs 2018’de İzmir’de evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin davada üçüncü celse görüldü. Bayraklı’daki İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, HTS, baz kayıtları mahkemeye sunuldu.

Olay ilk etapta “intihar” olarak kayıtlara geçmiş, ancak yürütülen soruşturma kapsamında dosya yeniden açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduktan sonra cesedin bulunduğu konuma taşınmış olabileceğine dair bulgular yer almış; şantiyede görevli bekçiler H.K. (68), H.A. (76), T.Ç. (40), işçi B.Ç. (46) ile yakın bölgede görev yapan bekçi A.G. (76) hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan olayda görevli 8 polis memuru hakkında da “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Açılan dava daha önce İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyayla birleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon kapsamında ise 25 şüpheli tutuklanırken, dün hakim karşısına çıkan 13 sanık da tutuklananlar arasında yer aldı.

SAVUNMALAR ALINDI

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, maktulün babası Ethem Büyükışık, annesi Nihal Büyükışık ile taraf avukatları katıldı. Üçüncü celsesi görülen duruşmada tutuklu sanıklar hazır bulunarak savunma yaptı. /İZMİR