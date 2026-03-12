Döşemealtı Belediyesi’ne operasyon

Antalya’da Döşemealtı Belediyesi’nde asfalt ve kaldırım ihalesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye başkanı Turgay Genç’in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın, Döşemealtı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “bitümlü sıcak asfalt ve kaldırım” ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi.

İncelemelerde ihalelerde eksik imalat yapıldığı, aynı imalat için mükerrer hak ediş düzenlendiği ve sahte kantar fişleri kullanıldığı öne sürüldü.

Yapılan tespitlerde, toplam yaklaşık 125 milyon 392 bin 116 lira kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında kamu zararında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen eski belediye başkanı Turgay Genç ile birlikte hareket ettiği öne sürülen 2 belediye başkan yardımcısı, 8 belediye personeli, 6 yüklenici firma çalışanı ve 5 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.