Dostları Hakan Tosun için yürüdü..

Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hakan Tosun'un arkadaşları ve dostları, Tosun'un yaşamını yitirdiği sokağa sessiz yürüyüş düzenledi.

Esenyurt’ta saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun’un arkadaşları ve dostları, DEM Parti Milletvekil İbrahim Akın, Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe’de Esenyurt’taki Güzelyurt Metrobüs Durağı’ndan Tosun’un yaşamını yitirdiği sokağa yürüdü. Sessiz yapılan yürüyüş sonrası grup, Tosun’un hayatını kaybettiği yere gelerek karanfil bıraktı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı sokak üzerinde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Göksen Ezeltürk okudu. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“HAKAN TOSUN'LA ÖLÜMÜ YALNIZCA BİREYSEL BİR KAYIP DEĞİL”

“Hakan hakikatin peşindeydi. Hakan Tosun'u hep hatırlayacak ve hatırlatacağız. Türkiye'de suç, kara para trafiği, çete ve sermaye artık birbirinden ayrı kavramlar değil iç içe geçmiş, birbirini destekleyen bir yapının parçaları. Devletin denetim gücünü yitirdiği, adaletin siyasallaştığı, yasaların şirket çıkarlarını halkın önüne koyduğu bir dönemde yaşıyoruz. İktidar eliyle meşrulaştırılan bu düzen ormanları, dereleri kentleri ve insan yaşamını sermayenin hizmetine sunarken gerçeği savunanları da hedefe yerleştiriyor. Hakan Tosun bu düzene ve yerleştirilmeye çalışılan sessizliğe ve kabule karşı duranlardandı. Kamerasını ve kalemini doğayı emeği ve insan onurunu savunmanın bir aracı olarak gördü. Yıllar boyunca Validebağdan Kaz Dağları'na Akbelenden İkizdere'ye, Kalamış Marina'dan Samandağ'a kadar sayısız direnişi belgeledi. Doğayı savunanların sesi kent hakkı mücadelesinin belleği oldu. O yaşamı boyunca yaşanılabilir bir dünya fikrinin tanığı değil, tanımlayıcısıydı. Bugün onu anarken biliyoruz ki Hakan Tosun'la ölümü yalnızca bireysel bir kayıp değil. Adaletin, güvenliğin, toplumsal vicdanın çalındığı bir gösterge.

“TÜM ADALETSİZLİKLERİN GÖRMEZDEN GELİNMESİNE İZİN VERMEYECEK VE TAKİPÇİLERİ OLACAĞIZ”

Sokaklar çeteleşmiş, mafyalaşmış, denetimsiz bir düzene teslim olmuş durumda. Hak savunucularının, gazetecilerinin, yurttaşların yaşamı, karanlık güçlerin insafına bırakılmış. Hakan Tosun'un öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmada kamuoyunun kafasındaki sorular ne yazık ki giderilemedi. Tersine kimi insanların korunduğu izlenimini güçlendiren bir tablo ortaya çıktı. Bu durum soruşturmanın titizlikle yürütülmediğine dair bizler de ciddi kaygılar doğurmakta. Cinayetin üzerindeki sis perdesi kaldırılmadıkça gerçeğe ulaşılmadıkça hiçbir adalet duygusu yeniden inşa edilemez. Türkiye'de sermaye, mafya, çıkar çevreleri ve iktidar ilişkileri kentleri, ormanları ve ortak yaşam alanlarını kuşatan bir ağ örmüş durumda. Ama bu ağın karşısında yaşamı ve hakikati savunan bir dayanışma var. Hakan Tosun bu dayanışmanın cesaretini taşıyanlardan biriydi. Gerçeğin peşinden gitti, halkın hafızasına ışık tuttu. Biliyoruz ki bu ülkede hakikati savunmak zor. Ama her defasında yeniden doğrulmak yeniden yan yana gelmek mümkün. Biz bu inancı koruyacağız. Her cinayeti hatırlatacağız. Tüm adaletsizliklerin görmezden gelinmesine izin vermeyecek ve takipçileri olacağız. Hakan Tosun yaşam elinden alındı. Ama onun direnci, sözü ve mirası bizde yaşamaya devam ediyor. Adalet sağlanıncaya hakikat ortaya çıkıncaya kadar karanlıkta soracak ve dayanışmayla, cesaretle hep birlikte sormaya devam edeceğiz. Hakan Tosun'a ne oldu?”