'Dostluk ölmüş' dedirten dolandırıcılık: Arkadaşının telefonunu alıp...
Kayseri'de bir kişi, arkadaşının telefonunu alarak banka uygulamasından çektiği 85 bin TL krediyi kendi hesabına aktardı. "Dostluk ölmüş" dedirten zanlı, emniyet güçlerince yakalandı.
Kayseri'de arkadaşının telefonunu alarak banka uygulamasından 85 bin TL kredi çeken ve kendi hesabına gönderen şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
MOBİL BANKACILIK UYGULAMASINA GİRDİ
Edinilen bilgiye göre D.T. (23), kardeşinin kendisine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.'nin telefonunun alarak mobil bankacılık uygulamasına girdi. D.T. sonrasında 85 bin TL kredi çekerek parayı kendi hesabına gönderdi.
Dolandırıldığını anlayan İ.E.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda D.T. yakalanarak gözaltına alındı.
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