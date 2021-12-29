Döviz kuru diş tedavi ücretlerini vurdu

29 Aralık 2021 Çarşamba, 09:15

Döviz kurlarında bu yıl yaşanan artış, diş tedavi ücretlerinin artmasına neden oldu. Muayene ücreti 215 liraya, dolgu ücreti ise 500 liraya çıktı. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)Başkanı Ahmet Tarık İşmen, ameliyatlarda kullandıkları ürünlerin yüzde 90’ın ithal olduğuna dikkat çekerek, yurttaşların daha fazla mağdur olmaması için devletin destek vermesi gerektiğini söyledi.

BirGün'den Tolga Uğur'un haberine göre TDB, 2022 yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesini yayımladı. Tarifeye göre, muayene ücreti 70 lira artarak 215 lira olarak belirlendi. Dolgu ücreti 305 liradan 500 liraya çıkarıldı. Diş çekimi ücreti 375, protez tedavi ücreti ise 4 bin 35 lira oldu.

DİŞ HEKİMLERİ ZARARINA ÇALIŞTI

TDB Başkanı İşmen, fiyat artışlarının en önemli nedeni olarak döviz kurlarındaki artışı gösterdi. "Yeni yıl ücret tarifelerini vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için tüketici enflasyonu (TÜFE) oranında belirledik. Ancak döviz kurlarındaki artış nedeniyle maliyetlerimiz çok arttı’’ diyen TDB Başkanı, 2021 yılının altıncı ayından beri diş hekimlerinin zararına çalıştığını söyledi.

Ücret tarifelerini maliyet analizi yaptıktan sonra belirlediklerini vurgulayan İşmen, "2020 yılı ortalama dolar kuru 6,5 liraydı. Bu yıl ise dolar kuru 18 lira seviyesine kadar çıktı. Bu artış bizim maliyetlerimizi artırdığı için yüksek oranda bir zam yapmak zorunda kaldık’’ diye konuştu.

TDB Başkanı İşmen, yurttaşların mağdur olmaması için devletin diş hekimlerine destek vermesi gerektiğini kaydetti. Almanya, İngiltere gibi ülkelerde muayene servislerinin, pandemide bir önceki yıl ödedikleri vergi tutarında destek aldıklarına dikkat çeken İşmen, Türkiye’de de hükümetten benzer adımlar beklediklerini söyledi. İşmen ayrıca, özel sağlık kuruluşlarında hizmet almak isteyen yurttaşların mağdur olmaması için devletin hizmet alımı yapması önerisinde bulundu.

İSTİFA ETTİLER

Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül de Covid-19 salgını nedeniyle açıklanan destek programlarının özel klinikleri kapsamadığına işaret ederek, bu konuda adım atılması gerektiğini ifade etti. Hem sağlık sisteminde hem de ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle 2 bin diş hekiminin ya erken emeklilik talebinde bulunduğunu ya da kamudan istifa ettiğini söyleyen Gül, "Yurtdışına çıkmak için bizden belge talebinde bulunanların sayısında da artış var. Başvuranlar arasında gençlerin yanı sıra 20-25 yıllık diş hekimleri de bulunuyor” dedi.

‘TIBBİ MALZEMEYE ERİŞEMİYORUZ’

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı İşmen’in verdiği bilgilere göre döviz kurlarındaki artış, yalnızca muayene ve tedavi ücretlerinde artışa neden olmadı; aynı zamanda diş hekimlerinin, ameliyatlarda kullandıkları bazı malzemelere ulaşım konusunda sıkıntı yaşamasına da sebep oldu.

Diş hekimlerinin kullandıkları malzemelerin yüzde 90’nın ithal olduğunu belirten İşmen, latekse bağlı ürünlerin tedarikinde sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Döviz kurlarındaki artışın yanı sıra pandemi döneminde tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların da malzemeye erişimi güçleştirdiği söyleyen İşmen, özellikle Uzakdoğu’dan gelen ürünlere ulaşmakta zorluk çektiklerini dile getirdi.

Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül de kullandıkları malzemelerin birçoğuna erişemediklerini, en büyük sıkıntının anestezik solüsyonda yaşandığını, bir aydır solüsyon bulamadıklarını ifade etti. Gül, döviz kurlarındaki artış ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların yanında, salgın nedeniyle yurttaşların özel kliniklerden daha fazla randevu almaya başlamasının da malzeme sıkıntısı çekmelerine neden olduğunu belirtti.