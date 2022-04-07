Döviz mevduatları geçen hafta 1,6 milyar dolar düştü

07 Nisan 2022 Perşembe, 15:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 Nisan ile biten işlem haftasında ait menkul kıymet ve banka istatistikleri yayımladı. Son haftada döviz mevduatları gerçek kişilerde 497 milyon dolar azaldı ve 139,7 milyar dolara geriledi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları en son 9 Nisan 2021 haftasında 140 milyar doların altındaydı. Tüzel kişilerde de son haftada 1,12 milyar dolarlık düşüş oldu.

Pariteden arındırılmış hesaplamada toplamda 1 milyar 534 milyon dolarlık azalma oldu ve toplam döviz mevduatları 215,9 milyar dolara geriledi.

Son haftada TL mevduatlar 10,89 milyar TL azalarak 2 trilyon 431 milyar TL oldu. Fakat Mart ayında toplamda 147 milyar TL’lik artış kaydedildi.

YABANCILAR 10,1 MİLYON DOLARLIK HİSSE ALDI

Yabancı yatırımcı son haftada hisse ve tahvil piyasasında alıcılı davrandı. Hisse senedinde 10,1 milyon dolarlık, tahvilde ise 103,8 milyon dolarlık alım yapıldı. 4 Mart – 1 Nisan haftasını kapsayan dönemde yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasından 768,9 milyon dolarlık çıkış yaptı. Aynı dönemde tahvil piyasasından ise 319,3 milyon dolarlık çıkış oldu.



