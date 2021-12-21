Dövizdeki artış nedeniyle tıbbi malzemeye en az yüzde 100 zam geldi

21 Aralık 2021 Salı, 04:00

Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, döviz kurlarındaki artışın diş tedavisinde kullanılan ürünlerin fiyatlarını artırdığına dikkat çekerek ürünlerin son bir yılda neredeyse yüzde 100 oranında zamlandığının altını çizdi. “Yüzde 100 oranda zamlanan ürünleri şu anda fahiş fiyatlarla bile temin edemediklerine” işaret eden Gül, diş hekimlerinin tedavileri için gereken en temel ilaçlardan biri olan anestezik solüsyonun bile tedarik edilemediğini vurguladı.

Gül, diş tedavisinde yaşanan sorunları Cumhuriyet’e değerlendirdi. MHRS’de randevu alamayan yurttaşların doğrudan ağız ve diş sağlığı merkezlerine giderek sağlık hizmeti almaya çalıştığını belirten Gül, “Diş hekimleri MHRS’den randevu alan hastalar dışında ayaktan gelen hastalara yetişemiyor. Ayrıca 2020 mart ayından beri filyasyon, diş hekimleri üzerinden yürütülüyor. Son aylarda azalsa da birçok meslektaşımız hâlâ bu temaslı takibi uygulamasında ve asıl görevlerine dönmüş değil” bilgisini paylaştı. Gül, “Eskiye nazaran çok daha fazla önlem alınması gerekiyor, muayene ve tedavi prosedürlerindeki değişiklikler nedeniyle süreler uzuyor. Randevu almadan gelen hastalar, randevu alan hastalardan fazla ve düzensiz. Bu artan hasta sayısı ve tedavi ihtiyacına yanıt vermenin imkânsızlığı da her zaman dile getirdiğimiz diğer etkenlerle birlikte şiddet vakalarını artırıyor” dedi.

Kamu hastanelerinden randevu alamayan yurttaşların özel hastanelere gitmek zorunda kaldığını söyleyen Gül, şöyle konuştu:

"FAHİŞ FİYATLA BİLE TEMİN YOK"

“Özel klinikler de ilaç ve malzeme temininde son zamanlarda büyük sıkıntılar yaşıyor. Diş hekimliği alanında kullandığımız ürünlerin neredeyse tamamı ithal. Ülkemizde üretilenlerin de hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve üreticilerin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle fiyatlarının artması kaçınılmaz. Son bir yılda neredeyse yüzde 100 oranında zamlanan ürünleri şu anda fahiş fiyatla bile temin edemiyoruz. Pandemide koruyucu ekipmana talebin artması nedeniyle fiyatlar yükselmişti, son birkaç aydır önlenemez ve öngörülemez bir kur artışıyla inanılmaz zamlarla karşı karşıyayız.”

"HEKİMLER ZORLANACAK"

Gül, tıbbi malzeme tedarikindeki sorunları da şöyle sıraladı:

“Malzeme tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle yeterince stok yapamamış diş klinikleri hizmet vermekte zorlanacak hale gelebilir. Sıkça yapılan acil ve temel tedavilerde kullandığımız ilaçlara, malzemelere de yine yüzde 100 zam geldi ancak ucuz ve kalitesinden emin olamadığımız ürünleri kullanamayacağımız gibi, tedavi ücretlerini de bu oranda yükseltmemiz mümkün değil. Şu an halkın sağlık hakkına erişiminin önündeki en büyük engel, mevcut ekonomi. Toplumun tüm kesimlerini etkileyen ve günden güne derinleşen ekonomik ve sosyal krizle ilgili bu kötü gidişata ‘dur’ denilmeli.”