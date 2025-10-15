Dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun yarın toprağa verilecek

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt’ta cumartesi akşamı fiziksel saldırıya uğradı.

Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun’un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı. Burada yoğun bakıma alınan Tosun, önceki akşam hayatını kaybetti.

ADLİ TIP KURUMU’NDAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanırken Tosun’un bugün Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Tosun için yarın Kağıthane Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Sevenleri ve arkadaşları tarafından Tosun için Nurtepe Metro durağı önünden cemevine yürüyüş yapılacağı da açıklandı.