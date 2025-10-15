Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025 16:25:00
Güncellenme:
ANKA
Dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun yarın toprağa verilecek

İstanbul Esenyurt’ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un naaşı Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Tosun, yarın Kağıthane Cemevi’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt’ta cumartesi akşamı fiziksel saldırıya uğradı.

Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun’un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı. Burada yoğun bakıma alınan Tosun, önceki akşam hayatını kaybetti.

ADLİ TIP KURUMU’NDAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanırken Tosun’un bugün Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Tosun için yarın Kağıthane Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Sevenleri ve arkadaşları tarafından Tosun için Nurtepe Metro durağı önünden cemevine yürüyüş yapılacağı da açıklandı.

