Down sendromlu Durukan'dan acın haber

İzmir'in Karaburun ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Down sendromlu Durukan Hamamcı, yol kenarında ölü bulundu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:19
Down sendromlu Durukan'dan acın haber
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İzmir'in Karaburun ilçesinin Kösedere Mahallesi’nde yaşayan Down sendromlu Durukan Hamamcı (30) 23 Eylül sabahı evde ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, yaptıkları arama çalışmalarından bir sonuç alamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, dron ve iz sürme köpekleri ve termal kameraları da kullanarak Hamamcı'nın evinin yaklaşık bir kilometre uzaklığında, Karaağaç mevkisine giden yolun kenarında cansız bedenini buldu.

Hamamcı'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.


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