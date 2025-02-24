Drag pistindeki yarış ölümle bitti

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:13

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:13

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Kepez Drag Pisti'nde meydana geldi.

Kepez Belediyesi tarafından 2018 yılında yapılan piste gelen Osman Özgen ve arkadaşı Mustafa A., trafiğe kapalı alanda motosikletleri ile yarışmaya başladı. 2 arkadaşın kullandığı 2 motosiklet, pistin kapalı tarafındaki beton bariyerlere çarptı.

Kazayı fark eden ikilinin arkadaşlarının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, Osman Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mustafa A. ise ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özgen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.