DSF Genel Sekreteri Mavrikos, tazminat hakları için direnen Uzel Makina işçilerini ziyaret etti

11 Nisan 2022 Pazartesi, 16:01

5 kıtada 133 ülkede 105 milyon işçiyi temsil eden DSF'nin Genel Sekreteri George Mavrikos, DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde tazminat hakları için mücadele eden Uzel Makina işçilerini ziyaret etti.

Uzel Traktör Fabrikası önünde gerçeleşen eylemde işçiler adına söz alan Suat Bektaş gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Bektaş'ın ardından DSF Başkanlık Kurulu Üyesi ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu söz aldı. Küçükosmanoğlu konuşmasına DSF Genel Sekreteri George Mavrikos’u selamlayarak ve kendisine bu ziyaretinden dolayı teşekkür ederek başladı. Uzel Makina direnişinin aynı zamanda DSF’nin mücadelesinin de bir parçası olduğunu dile getiren Küçükosmanoğlu, bu sebeple George Mavrikos’un bu ziyaretinin tesadüfi olmadığını dile getirdi.

DSF'nin de tıpkı Uzel Makina işçileri gibi Dünya genelinde sarı sendikacılığa karşı mücadele yürüttüğünü belirten Küçükosmanoğlu DSF’nin kuruluş amacının işçi sınıfının çıkarlarını savunmak olduğunu söyledi. DSF'nin baştan beri Uzel Makina direnişini desteklediğini belirten Küçükosmanoğlu, DİSK yönetimi de dahil olmak üzere birçok kesim tarafından bu mücadelenin engellenmeye çalışıldığını fakat mücadelenin eninde sonunda, işçiler son kuruşuna kadar haklarını alıncaya dek süreceğini dile getirdi.

"YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ"

Küçükosmanoğlu'nun ardından söz alan DSF Genel Sekreteri George Mavrikos, 133 ülkeden 105 milyon işçi adına Nakliyat-İş önderliğinde direnen Uzel Makina işçilerini selamlayarak konuşmasına başladı. DSF üyesi sendikaların dayanışmasını ileten Mavrikos, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Roma’da düzenlenecek olan 18. DSF Kongresinde dünyadaki bütün işçilerin sorunları konuşulacağı gibi Uzel Makina direnişinin de konuşulacağını belirtti. Nakliyat-İş Sendikası'nın ve Uzel Makina işçilerinin yalnız olmadığını belirten Mavrikos, Uzel Makina işçilerinin haklarını son kuruşuna kadar alacağını ifade etti. Uzel Makina işçilerinin bütün zor koşullara rağmen mücadeleye devam ettiğini, sarı sendikacıları iyi tanıdığını söyleyen Mavrikos işçilerin tüm dünyada kapitalizm yanlısı sarı sendikalara sırtlarını dönmeleri gerektiğini belirtti. Nakliya-İş Sendikası’nın bu konuda örnek teşkil ettiğini söyleyen Mavrikos bu mücadelenin hep beraber zafere ulaşacağını dile getirdi. Küçük ya da büyük hiçbir mücadelenin boşa gitmeyeceğini söyleyen Mavrikos, Uzel Makina direnişinde birtakım kazanımların elde edildiğini, bu şekilde mücadeleye devam ederek tam anlamıyla zafere ulaşılacağını söyledi. Mavrikos sözlerini "Yaşasın İşçilerin Birliği, Yaşasın Enternasyonalizm!" diyerek bitirdi.

Mavrikos’un konuşmasından sonra NeoTrend Tekstil işçilerden Çetin Karakuş konuşma yaptı. Karakuş, haklarını alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.