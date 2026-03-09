Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 1389 personel alımı için gerçekleştirilen kura çekimi tamamlanırken, adaylar sonuçların ve isim listesinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? DSİ 1389 personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) atanacak adaylara ilişkin liste ile sınava katılacak adayların listesi, 9 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. İsim listesi sonuçlarının ise bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

DSİ KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 1389 personelin 1305’i noter kurasıyla, 84’ü ise sınavla alınacak.

Noter kurasıyla alınacak 1305 işçinin branş dağılımı şu şekilde olacak: 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü, 1 döşemeci yardımcısı, 1 fotoğrafçı ve 1 kompresör operatörü.

Öte yandan, yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile ise 84 operatör alımı yapılacak.